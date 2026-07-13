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▲千千在廚房徒手剪帶刺玫瑰花，因被刺到而不斷喊痛，讓粉絲都很心疼。（圖／翻攝自YouTube@HaveASeat168）

女星千千近日因在節目《請世界吃桌》的表現而大獲好評，認真工作的態度、配合前輩隋棠換工作的模樣等，都引發大讚。但其中一段她在場內備料、徒手處理帶刺玫瑰花時，竟意外被刺傷而忍不住喊痛，讓粉絲都很心疼，質疑節目怎麼會拿有刺的花給主持人。而對於各種爭議，千千本人也在昨（12）日晚間親開直播還原狀況，指出沒有人會想要別人受傷，喊話外界不要過度解讀，並笑說：「我真的是不喜歡吵架。」千千昨日晚間開直播澄清在《請世界吃桌》爆出的各種爭議，其中針對徒手剪玫瑰花，因被刺到而獨自喊痛這件事，她透露自己其實是個很喜歡自言自語的人，強調：「沒有人會想要別人受傷。」喊話外界不要過度解讀，認為現在的輿論已經越來越誇張，還笑說：「我真的是不喜歡吵架。」事實上，在徒手剪玫瑰花的片段播出後，不少網友在Threads痛批節目組怎麼會拿有刺的花，還延燒到釣出參與錄製的花店老闆Lara親自回應，表示節目出現的花材，很多都是前一天才臨時追加，而且都是依照節目需求和指示準備，並透露此次花店所有的協助都沒有收費，單純是力挺台灣的節目，「我們怎麼會不願意剃刺，只是收到的指示是保留整支玫瑰。」除此之外，千千因被網友質疑遭到隋棠強迫換工作，隋棠也因此背負許多罵聲，對此千千也出面緩頰，表示自己跟隨棠感情很好，「我完全沒有不舒服，我學到很多。」還透露自己在花絮中一直鬧其他成員，直呼是「死囡仔忙內」，要粉絲不用擔心。