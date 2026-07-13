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▲《功夫女足》片尾彩蛋出現的空位，被認為就是在致敬、緬懷吳孟達。（圖／翻攝自微博＠星星佬看樓市）

周星馳時隔7年推出新作《功夫女足》，由張小斐、迪麗熱巴、張藝興主演，上映不到3小時中國票房即破億。最令影迷淚目的是，片尾彩蛋中林子聰現身時，身旁刻意留白了一個空位，被解讀是向2021年病逝的昔日黃金拍檔吳孟達致敬。儘管星爺和吳孟達後期關係漸行漸遠，但他的低調弔唁與新片留位，無不顯現雙方的深厚情誼，惹人鼻酸。《功夫女足》作為《少林足球》的續作，一上映就受到萬眾矚目，片尾彩蛋也互相呼應。只見周星馳與《少林足球》原班人馬「四師兄」陳國坤以及「六師弟」林子聰再度同框，3人只有背影入鏡，坐在觀眾席看比賽，但他們沒有連著坐，而是在中間刻意保留了一個空位，被解讀成是為了吳孟達留的位置。影迷因此鼻酸，紛紛留言討論：「可惜達叔不在了」、「那個空著的座位是給黃金右腳（吳孟達）的吧」、「我看到這淚目了」、「星爺還穿了《少林足球》裡面那雙打了補丁的鞋」、「感覺沒有達叔，星爺很寂寞」。吳孟達當年在《少林足球》（2001年）中飾演少林隊總教練明鋒，這也是他跟周星馳合作的最後一部電影，後來兩人就因各種誤會鬧翻，一度傳到老死不相往來的地步。不過其實早在吳孟達過世前，雙方就已和解，周星馳還親自邀他出演《美人魚》（2016年）以及《新喜劇之王》（2019年），可惜當時吳孟達病況嚴重，所以選擇婉拒。而吳孟達在2021年因肝癌病逝，享年70歲，周星馳當時也有前往醫院探病，得知噩耗的第一時間，他悲慟表示「我無法接受」，認為自己還沒做好心理準備，沒想過病魔會這麼快就帶走多年好友，兩人這20多年來未再合作拍戲，也成了他心中永遠的遺憾。因此這次《功夫女足》除了片尾彩蛋保留空位外，周星馳其實也特地找來吳孟達的兒子吳韋侖客串裁判，串聯這25年的情懷，也算是他跟達叔變相同框了。