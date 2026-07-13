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2026美加墨世界盃8強淘汰賽於11日（台灣時間12日）全面落幕，尋求衛冕的阿根廷歷經延長賽以3：1力克瑞士，英格蘭則憑藉貝林漢姆（Jude Bellingham）的梅開二度以2：1逆轉挪威。隨著最後兩支勁旅挺進準決賽，本屆世界盃四強名單正式出爐，並創下自1993年國際足總（FIFA）世界排名機制建立以來的歷史新紀錄。而這次世足四強有40名效力於英超的球員，為各大聯賽之冠。本屆世界盃四強交鋒將於14日與15日火熱登場。值得注意的是，這項大賽在準決賽開打前便已寫下歷史新頁：這是世界盃史上首度由FIFA世界排名前4名的球隊（第1名阿根廷、第2名法國、第3名西班牙、第4名英格蘭）包攬四強。這四支頂級強隊皆具備世界盃冠軍頭銜，且在本屆賽事的小組賽階段全部以「不敗之姿」強勢鎖定分組第1晉級。此外，這也是繼2010年南非世界盃後，再度出現「歐洲3隊＋南米（南美洲）1隊」的四強格局。▪️阿根廷： 在世界盃歷史上的5次準決賽中保持「5戰全勝」、決賽晉級率100%的恐怖紀錄。▪️法國： 歷史準決賽戰績為4勝3敗。▪️英格蘭： 歷史準決賽戰績為1勝2敗（包含PK大戰）。▪️西班牙： 曾在奪冠的2010年寫下1勝紀錄。若決賽最終上演法國對決阿根廷，將重現2022年卡達世界盃的爭冠卡司。這將是自1986年與1990年（阿根廷對決西德）以來，史上再度出現連續兩屆由相同組合爭奪冠軍的盛況。在四強球隊總計104名球員的參賽名單中，效力於英格蘭超級聯賽（英超）的球員高達40人，高居各國聯賽之冠；西班牙甲級聯賽（西甲）則以30人緊隨其後。若以俱樂部來看，巴塞隆納隊貢獻了10名球員，是四強陣容中最大的人才輸出球團。本屆得點王（金靴獎）的競爭已進入白熱化階段。目前法國隊的姆巴佩（Kylian Mbappe）與阿根廷隊的梅西（Lionel Messi）皆以8個進球並列榜首；英格蘭隊的凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆則以6個進球緊追在後，最後兩場比賽將決定金靴獎最終落入誰手。在阿根廷擊退瑞士的比賽中，球王梅西在開賽第10分鐘便利用精準的角球助攻麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）破網。這記助攻讓梅西寫下了自1966年英格蘭世界盃有統計數據以來，史上首位在世界盃賽場達成「雙位數（10次）助攻」的球員，距離傳奇前輩馬拉度納（Diego Maradona）的紀錄僅差2次。儘管瑞士隊在後半場顽強扳平比分，但阿根廷在延長賽展現強大韌性，靠著胡利安·阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）在延長後半第7分鐘轟進關鍵致勝球，以及最後關頭勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martinez）的反擊進球鎖定勝局。阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後欣慰表示：「我們知道這場比賽會很艱苦，但這就是我們血脈與DNA的一部分。經驗豐富的球隊懂得保持冷靜，永不放棄。」阿根廷在準決賽的對手將是宿敵英格蘭。這兩支球隊曾於1986年世界盃8強賽中，因馬拉度納的「神之手」與「連過5人」世紀進球結下不解之仇。對於生涯首度在世界盃舞台上面對英格蘭，梅西在賽後採訪中興奮地說道：「與強隊交手總是意義重大，但我以前從來沒有在世界盃遇過英格蘭。考慮到這是一場世界盃準決賽，這絕對會是一場非常特殊的比賽。」