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黃揚明斷言：五月天演唱會延期是催化劑

黃揚明批綠營：勿忘世上苦人多

黃揚明批綠態度轉向資方 「活成以前的國民黨」

強烈颱風巴威挾帶風雨影響台灣，台北市長蔣萬安10日宣布停止上班上課，並將其定義為「防颱整備假」，引發輿論熱議。除了名嘴陳揮文發聲批評，民進黨立委邱議瑩也質疑，台北市在未達標準下宣布停班課，造成的經濟損失無人負責。對此，資深媒體人黃揚明日前反批，民進黨如今專門替資方及有錢人說話，「終於活得像以前的國民黨了」。邱議瑩日前在社群平台Threads發文表示，防災當然重要，但若未達停班停課標準卻仍宣布放假，「看起來就是完全沒有抗壓力及決策力的行為」。她也質疑，這種「莫名的停班停課」導致台股休市、產業運作受影響，相關經濟損失究竟要由誰負責？針對因颱風停班課而引起的爭議，黃揚明11日上《週末大爆卦》表示，台北市此次宣布停班停課，樂團五月天原訂在台北大巨蛋舉行的演唱會延期，是相當重要的催化劑。他指出，不論市府是否宣布停班停課，活動主辦單位都不敢承擔颱風期間舉辦大型演唱會的風險，因此才會出現民間先行因應、市府隨後跟進的情況。黃揚明批評，部分民進黨人士將焦點放在台股休市、股民無法交易及產業損失，形同替企業主與資方說話。他指出，即使台北市宣布停班，仍有許多早餐店、餐廳及商家基於營運需求自行決定是否開門，並非所有產業都全面停止運作。他也以「勿忘世上苦人多」形容，認為颱風天是否停班，應優先考量基層勞工安全，而非只在意股市與企業損失。黃揚明表示，過去民進黨常以照顧弱勢與勞工自居，如今卻因市府放颱風假而批評經濟損失，讓人感覺其立場已逐漸轉向資方。他直言，這種專門幫有錢人與企業家說話的態度，「就是現在的民進黨」，也讓民進黨「活成以前的國民黨」。