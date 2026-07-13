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2026世界盃四強名單出爐，尋求衛冕的阿根廷將在準決賽迎戰「三獅軍團」英格蘭。儘管球隊順利晉級，但面對接下來的硬仗，阿根廷目前最大的敵人或許不是其他球隊，而是不斷累積的「疲勞」。對此，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）也冷靜地給出分析，強調現階段「休養」將是全隊的最優先課題。阿根廷在16強賽對陣維德角，以及8強賽對陣瑞士的比賽中，皆被迫加班踢進延長賽。連續的苦戰對這支衛冕軍造成了巨大的體能打擊。除了高溫炎熱的天氣、長途旅行的折騰、球員在職業俱樂部賽季累積的疲勞外，場上的高強度對抗也讓陣中主力吃不消。在對陣瑞士的比賽中，後衛羅梅羅（Cristian Romero）與中場帕雷德斯（Leandro Paredes）皆因體力透支而在延長賽中被換下場。此外，梅西本人也在下半場與瑞士中場扎卡（Granit Xhaka）的碰撞中，導致右眼眉骨附近遭到挫傷。面對接下來將於美國亞特蘭大舉行的準決賽，如何調整競技狀態將是阿根廷能否邁向二連霸的關鍵。根據阿根廷媒體《號角報》（Clarin）報導，梅西在受訪時冷靜地分析了球隊現況：「我們已經踢了非常多場比賽，疲勞正在不斷累積，所以我打算好好休息。全隊上下都強烈感受到了這種疲勞感。我們必須努力將狀態調整到最好，才能以最佳的身體條件繼續在場上戰鬥。」而在以3比1擊退瑞士的比賽中，梅西雖然未能取得進球，讓他本屆賽事連續5場進球（目前仍以8顆進球暫居射手榜首），以及跨屆（自卡達世界盃起）連續10場進球的超狂紀錄雙雙畫下句點，但他將利用這段空檔好好休息，準備在對陣英格蘭的比賽中重拾進球節奏。針對15日（台灣時間16日）將迎來職業生涯首度與英格蘭的交鋒，梅西在接受阿根廷《國家報》（La Nacion）採訪時展現了高度期待：「在四強球隊中，除了英格蘭以外我都交手過了。英格蘭是一支非常特別的球隊，這絕對會是一場特別的比賽。他們是傳統強權，我總是很喜歡與這類頂級球隊交手，尤其這還是一場世界盃準決賽。」