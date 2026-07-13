美股今年來持續維持多頭格局，標普500指數（S&P 500）更逼近歷史新高。不過，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）最新警告，儘管夏季向來是美股表現最強勁的季節，但今年仍有三大潛在風險，可能打亂市場漲勢，包括美伊衝突再度升溫、聯準會（Fed）升息，以及AI投資熱潮降溫。
根據《Business Insider》報導，摩根士丹利全球固定收益研究主管席茲（Andrew Sheets）在最新市場分析中指出，7月向來是美股一年中表現最佳的月份之一，標普500自2014年以來每年7月皆收漲，因此市場普遍期待今年夏季延續漲勢。
不過近期市場波動已有升高跡象。經歷第二季強勁反彈後，那斯達克100指數（Nasdaq 100）近幾週出現劇烈震盪，下半年以來幾乎沒有明顯漲幅。由於投資人獲利了結，半導體及記憶體等AI概念股資金開始輪動，也讓科技股波動加劇。
摩根士丹利認為，以下三項因素將是影響美股後市的重要觀察指標。
1.伊朗戰爭再度爆發：美伊衝突若再升級 恐推升油價與通膨
首先是中東局勢。席茲指出，摩根士丹利對今年美股維持樂觀預測的重要前提之一，是荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運最終能恢復正常，全球原油供應回到戰前水準，並預估未來12個月布蘭特原油（Brent）價格可望回落至每桶75美元左右。
不過，隨著美國總統川普（Donald Trump）宣布美伊停火協議已經結束，美軍近期再度空襲伊朗，使市場重新關注中東戰事擴大的可能性。
席茲表示，美國戰略石油儲備目前已降至歷史低點，一旦衝突再次升級，美方可用來平抑市場供應衝擊的空間將比過去更有限。
分析認為，若油價持續攀升，不僅能源成本增加，也可能推高整體物價，重新點燃通膨壓力。
2.聯準會升息：若Fed再度升息 將衝擊股市評價
第二項風險則是Fed可能重新升息。摩根士丹利指出，目前市場普遍認為Fed將維持利率不變至今年底，這也是支撐美股多頭的重要基礎。
但席茲提醒，若Fed對通膨重新感到憂心，可能不會繼續等待，而是提前採取升息行動。
根據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場預估Fed年底前至少升息一次的機率已升至82%，顯示投資人對貨幣政策轉趨鷹派的預期持續升溫。
市場人士指出，利率走高將增加企業與消費者借貸成本，也可能壓抑股市本益比，對高估值科技股尤其不利。
3.AI資本支出前景疲軟：AI投資若降溫 恐衝擊科技股行情
第三項風險則來自AI投資熱潮是否開始降溫。近兩年AI資本支出（Capex）持續增加，是帶動全球股市上漲的重要動力。摩根士丹利預估，全球AI相關投資將由2026年的約8000億美元，增加至2027年的1.2兆美元。
不過，席茲提醒，若企業第二季財報開始透露縮減AI投資的跡象，市場信心可能受到衝擊。他指出，AI已成為目前企業獲利成長與股市評價的重要支柱，一旦大型科技公司開始對AI支出轉趨保守，將對整體市場帶來不小壓力。
近期市場其實已出現類似現象。部分積極投入AI投資的大型科技企業，因投資人開始擔心鉅額資本支出是否能帶來足夠報酬，股價陸續遭遇賣壓。
由蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等七大科技巨頭組成的「科技七雄」（Magnificent Seven），自5月高點至6月低點一度回落約13%，追蹤該族群的ETF今年以來也大致呈現持平走勢，反映市場開始重新評估AI投資熱潮是否仍足以支撐科技股持續創高。
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不過近期市場波動已有升高跡象。經歷第二季強勁反彈後，那斯達克100指數（Nasdaq 100）近幾週出現劇烈震盪，下半年以來幾乎沒有明顯漲幅。由於投資人獲利了結，半導體及記憶體等AI概念股資金開始輪動，也讓科技股波動加劇。
摩根士丹利認為，以下三項因素將是影響美股後市的重要觀察指標。
1.伊朗戰爭再度爆發：美伊衝突若再升級 恐推升油價與通膨
首先是中東局勢。席茲指出，摩根士丹利對今年美股維持樂觀預測的重要前提之一，是荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運最終能恢復正常，全球原油供應回到戰前水準，並預估未來12個月布蘭特原油（Brent）價格可望回落至每桶75美元左右。
不過，隨著美國總統川普（Donald Trump）宣布美伊停火協議已經結束，美軍近期再度空襲伊朗，使市場重新關注中東戰事擴大的可能性。
席茲表示，美國戰略石油儲備目前已降至歷史低點，一旦衝突再次升級，美方可用來平抑市場供應衝擊的空間將比過去更有限。
分析認為，若油價持續攀升，不僅能源成本增加，也可能推高整體物價，重新點燃通膨壓力。
2.聯準會升息：若Fed再度升息 將衝擊股市評價
第二項風險則是Fed可能重新升息。摩根士丹利指出，目前市場普遍認為Fed將維持利率不變至今年底，這也是支撐美股多頭的重要基礎。
但席茲提醒，若Fed對通膨重新感到憂心，可能不會繼續等待，而是提前採取升息行動。
根據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場預估Fed年底前至少升息一次的機率已升至82%，顯示投資人對貨幣政策轉趨鷹派的預期持續升溫。
市場人士指出，利率走高將增加企業與消費者借貸成本，也可能壓抑股市本益比，對高估值科技股尤其不利。
3.AI資本支出前景疲軟：AI投資若降溫 恐衝擊科技股行情
第三項風險則來自AI投資熱潮是否開始降溫。近兩年AI資本支出（Capex）持續增加，是帶動全球股市上漲的重要動力。摩根士丹利預估，全球AI相關投資將由2026年的約8000億美元，增加至2027年的1.2兆美元。
不過，席茲提醒，若企業第二季財報開始透露縮減AI投資的跡象，市場信心可能受到衝擊。他指出，AI已成為目前企業獲利成長與股市評價的重要支柱，一旦大型科技公司開始對AI支出轉趨保守，將對整體市場帶來不小壓力。
近期市場其實已出現類似現象。部分積極投入AI投資的大型科技企業，因投資人開始擔心鉅額資本支出是否能帶來足夠報酬，股價陸續遭遇賣壓。
由蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等七大科技巨頭組成的「科技七雄」（Magnificent Seven），自5月高點至6月低點一度回落約13%，追蹤該族群的ETF今年以來也大致呈現持平走勢，反映市場開始重新評估AI投資熱潮是否仍足以支撐科技股持續創高。