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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前洛杉磯湖人隊冠軍教頭沃格爾（Frank Vogel）已同意加盟金州勇士隊，將擔任總教練科爾（Steve Kerr）麾下的首席助理教練（associate head coach），填補史托茲（Terry Stotts）離隊後的空缺。勇士隊教練團在今年休賽季經歷大換血。除了首席助理教練史托茲與史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）在賽季結束後雙雙離隊外，長期擔任助理教練的狄馬可（Chris DeMarco）也在今年1月轉戰WNBA紐約自由人隊擔任總教練。現年53歲的沃格爾預計將接掌勇士防守戰術體系的核心角色，過去兩個賽季這項工作主要是由史戴克豪斯與狄馬可負責。沃格爾以頂尖的防守執教能力聞名，在他12年的NBA總教練生涯中，曾執教過印第安納溜馬隊、奧蘭多魔術隊、湖人隊與鳳凰城太陽隊，累積480勝422敗的戰績。沃格爾曾在2020年帶領詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）在「泡泡園區」為湖人隊拿下NBA總冠軍。此外，他也曾在2013年與2014年帶領溜馬隊兩度闖入東區決賽。沃格爾最近一次擔任總教練是在2023-24賽季執教太陽隊，儘管帶領球隊拿下49勝33敗，但最終在季後賽首輪遭明尼蘇達灰狼隊橫掃出局。過去兩個賽季，沃格爾都在達拉斯獨行俠隊教練團任職，先是擔任顧問，隨後成為基德（Jason Kidd）身邊的助理教練，直到基德今年休賽季離開球團後才離隊。由於勇士隊目前正積極招募詹姆斯，沃格爾的到來為勇士教練團增添了一位曾與詹姆斯有過深厚合作經驗的教練。雖然目前沒有跡象表明這筆人事異動與招募詹姆斯直接相關，但這無疑為勇士增加了一位了解這位招募目標的權威聲音。勇士隊一直以來都有聘用資深前總教練來強化教練團的傳統，沃格爾的加入完美契合了這項建軍哲學，球隊過去就有多名前球隊主帥入隊擔任過助教，亞特金森（Kenny Atkinson）是布魯克林籃網隊前總教練，在勇士重塑履歷後，目前擔任克里夫蘭騎士隊總教練。而布朗（Mike Brown）是前騎士隊總教練，在幫助勇士多次奪冠後，重返總教練行列執教沙加緬度國王隊，隨後更帶領紐約尼克隊奪下自1973年以來的首座總冠軍。史托茲（Terry Stotts）曾長期執教波特蘭拓荒者隊，隨後加入勇士教練團效力一個賽季。如今，沃格爾帶著冠軍履歷與防守智慧來到灣區，將協助勇士在柯瑞（Stephen Curry）剩餘的奪冠窗口期內將競爭力最大化。