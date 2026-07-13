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洛杉磯道奇隊在當地時間12日（台灣時間13日）的上半季最終戰迎戰亞利桑那響尾蛇。儘管日籍二刀流球星大谷翔平在首局首打席就敲出本季第22轟，達成個人「美日通算350轟」里程碑，並繳出單場雙安的好表現，但道奇隊守備出現問題，本周已發生9次失誤，最終以3：5慘遭逆轉，吞下本季首度同系列賽3連敗遭橫掃的難堪紀錄。大谷翔平此役擔任先發第一棒指定打擊。一局下首打席面對響尾蛇新人左投布萊特（Bradt），他鎖定第一球正中直球，一棒掃出中左外野大牆。這發擊球初速高達179.9公里、飛行距離133.1公尺的特大號全壘打，是大谷本季第22轟，也是他個人美日職棒生涯合計的第350發全壘打。三局下，大谷再度敲出右外野二壘安打，隨後靠著隊友艾德曼（Tommy Edman）的2分打點適時安打跑回分數，幫助道奇取得3比0領先。大谷今日4打數2安打，包辦1分打點，近6戰狂敲4轟，手感極度火燙。儘管早早握有3分領先，道奇的守備卻在比賽中段完全崩盤。五局上，先發投手希恩（Emmet Sheehan）接連被敲出二壘安打丟掉1分後，中外野手帕赫斯（Andy Pages）在處理飛球時發生致命的漏接失誤，讓對手藉由高飛犧牲打將分差縮小至1分。六局上的亂流更加誇張。菜鳥捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）先是發生捕逸讓跑者進佔得點圈；隨後在滿壘局面下，三壘手孟西（Max Muncy）處理滾地球試圖傳向本壘封殺，球竟直接砸在三壘跑者身上形成嚴重失誤，奉送響尾蛇追平分。響尾蛇隨後靠著巴爾加斯（Ildemaro Vargas）的超前安打奠定勝基。道奇在最近5場比賽中狂吞9次失誤，場上專注力明顯不足，最終不僅輸球，更慘遭對手系列賽橫掃。儘管以連敗結束上半季，道奇仍以61勝36敗（勝率0.629）的全聯盟最佳戰績傲視群雄。大谷翔平在上半季繳出了史詩級的MVP數據，打擊率2成93、22支全壘打、58分打點，攻擊指數（OPS）高達0.952。投球成績先發14場，拿下8勝2敗，防禦率僅1.79，並送出95次三振。為了專心備戰下半季，大谷日前已宣布退出明星賽。本場比賽結束後，他也隨即接受治療，將左膝發炎產生的積水抽出並進行注射處置，期盼在短暫的明星賽休兵期間恢復健康，帶領道奇在下半季繼續衝刺。