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詹江村斷言霸凌爭議恐激起年輕人投票率

詹江村自承可能會是他最後一次選舉 成為這波爭議的受害者

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋參選桃園市議員，卻爆出小時候霸凌同學、沒當兵等爭議，恐衝擊桃園選情。對此，桃園市議員詹江村昨（12）日表示，部分政論節目營造他「護霸凌」的形象，相關輿論可能激起年輕選民返鄉投票，導致桃園的國民黨選票下滑，甚至影響桃園市長張善政選情。而他這次可能也將迎來政治生涯最後一場選舉，甚至成為這波爭議中的受害者。詹江村昨發文表示，他上星期接受訪問輸過，小時候調皮搗蛋欺負同學，但霸凌是社會所不能容忍，結果側翼評論節目只擷取第一句「小時候調皮搗蛋」，企圖營造他「護霸凌」。詹江村認為，台灣已經說不清楚真相，年輕人整個被輿論帶著走。這次桃園市投票率會飆高，年輕人會全面趕回來投票，連張善政都可能受嚴重影響，而他的選區桃園區將會是海嘯的海景第一線。詹江村指出，民進黨5席應該會全上，桃園市國民黨的選票全體都會受影響而下滑。但是瘦死的駱駝比馬大，男主有綿密的組織系統，選上應該沒有問題。反而沒有組織票的人，將被年輕人的怒火淹沒。詹江村說，這次選舉可能是他人生中最後的一次選舉。國民黨在桃園區，村長是唯一一個沒有組織的民意代表。或許這次的洪流裡，他這瘋豹村長意外變成受害者，被淹沒在這場無端的風暴中。珍重再見了，老鐵們！