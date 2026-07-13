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▲敏智在洗澡換完衣服後，全身上下絲毫看不出來受過傷的痕跡。（圖／翻攝自Netflix）

韓國男星蘇志燮主演的韓劇《金特務：本色回歸》已播到第6集，雖然因不斷救女兒的劇情遭批拖戲，但收視率與討論度還是不斷飆高。而在最新集數中，敏智（徐貹旼 飾）誤上賊車，還在反派朱江燦（朱相昱 飾）家裡洗澡換上新衣服後，原本被打後大出血的頭，竟然看起來一點事都沒有，還可以到處跑，讓觀眾全看傻吐槽：「自癒能力真強。」蘇志燮在劇中為了救女兒不斷奔波，但在一開始看到敏智被磚頭打、倒地再撞到地上磚頭的一大灘血後，其實觀眾都跟蘇志燮一樣，對敏智能活著不抱任何希望，再加上毫無治療的被關在後車廂、冷凍倉庫等。但沒想到敏智似乎有主角光環，在頭受傷流了超多血後，竟然奇蹟甦醒的到處逃跑，不僅被抓來抓去，還跟反派朱江燦與特殊任務局局長姜國哲（元炫埈 飾）等人鬥智鬥勇，而且在洗澡換完衣服後，全身上下還看不到一丁點的受傷的痕跡。這般神操作也讓觀眾們全看傻，吐槽她奇蹟般的自癒能力，「我真的很擔心，再不讓敏智去醫院治療，她就要痊癒了…」、「片名應該叫『青少年超強人體自癒能力』」、「頭撞擊、大出血、封袋子超過24小時、冰泠凍庫、狂淋雨、好幾天没吃飯⋯還活得好好的！現在小朋友真棒。」