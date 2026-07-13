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美加墨世界盃四強名單已全數出爐，英格蘭接下來將與阿根廷爭奪決賽門票。面對這場世紀大戰，前英格蘭國腳喬·科爾（Joe Cole）在節目中發下豪語，直言英格蘭的速度將完全輾壓阿根廷，並且絕對有能力限制住阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。另一方面，英格蘭主力後衛凱爾·沃克（Kyle Walker）也透過專欄發聲，除了讚揚連進2球的裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham），更特別點名好兄弟約翰·史東斯（John Stones）是球隊晉級的幕後英雄。阿根廷在8強賽中戰勝瑞士，儘管梅西在本屆賽事首次未能取得進球，但他目前仍與法國前鋒基利安·姆巴佩（Kylian Mbappe）並列大會射手榜第1位。對於即將到來的英阿大戰，前英格蘭國腳喬·科爾在參加《足壇餘談》節目時展現了極大的自信：「我們英格蘭隊必須限制住梅西，而且我們一定能做到。」即便同台的前國腳米卡·理查茲（Micah Richards）連忙勸他別把話說得太滿，喬·科爾依然態度堅定地表示：「百分之百沒問題！我現在就斷言英格蘭會挺進決賽。我們的速度完全輾壓阿根廷，我們絕對能拿下這場比賽，我內心無比篤定。」同台的球評麥考伊斯特（Ally McCoist）則提出不同觀點，他認為就目前四強來看，英格蘭的實力僅排在第3位，但對英格蘭的利多是，對手阿根廷的硬實力也不如以往。麥考伊斯特分析：「法國看起來是本屆最強的隊伍，但英格蘭眼下只需專注於準決賽。阿根廷的防守並不亮眼，但進攻端梅西總能送出致命發揮，這點必須嚴加防範，這場對決絕對值得期待。」在備戰準決賽之際，英格蘭後衛凱爾·沃克在《太陽報》的個人專欄中，特別將聚光燈分給了防線搭檔約翰·史東斯。沃克表示，貝林漢姆在對挪威時梅開二度理應獲得讚美，但史東斯同樣是英格蘭晉級的重要拼圖。沃克透露，史東斯過去幾年因傷病經歷了許多低潮，甚至一度考慮退役，但他成功克服了心理層面的挑戰，並在世界盃的關鍵時刻挺身而出。沃克寫道：「足球並不如外界看起來那一帆風順，你會有心魔、會遇到傷病。史東斯不是那種會在更衣室大吼大叫的人，但他是一名真正的領袖。如果他覺得有事情需要被指出來，他就會站出來發聲。」沃克也提到主帥托馬斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）對史東斯的妥善管理，讓他在球隊遭遇傷病與停賽潮時完美補上缺口。令人驚訝的是，史東斯在離開曼城後目前仍是自由球員狀態，但沃克深信，這屆賽事結束後絕對會有一大票球隊排隊想簽下他。回顧英格蘭以2：1險勝挪威的比賽，沃克坦言球隊確實有些幸運。對於圖赫爾批評球隊表現不佳，以及貝林漢姆認為球隊踢得不錯的兩種觀點，沃克認為雙方都有道理：「在盃賽中，比賽並不總是踢得很漂亮。就像貝林漢姆的第2粒進球，是來自摩根·羅傑斯（Morgan Rogers）射門被撲出後的機會。再看看我前曼城隊友胡利安·阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）為阿根廷打進的那球，如果你不嘗試射門，就不會進球。」雖然過程並不完美，但英格蘭成功完成了晉級任務，全隊正全力期盼週三對決阿根廷的重頭戲。