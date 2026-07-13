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川普、盧比歐、納坦雅胡都入列 歐洲四國領袖也遭點名

▲伊朗德黑蘭市政府旗下、立場保守的《人民日報》（Hamshahri）近日刊登一份「暗殺名單」，美國總統川普、以色列總理納坦雅胡等13名美國、以色列及歐洲政要在列。（圖／翻攝自X@IRGC_Press）

哈米尼遇襲身亡後 新任最高領袖誓言展開復仇

官方未證實名單真實性 歐洲也被批是「共犯」

伊朗與美、以關係持續緊張之際，伊朗德黑蘭市政府旗下、立場保守的《人民日報》（Hamshahri）近日刊登一份「暗殺名單」，只見美國總統川普、以色列總理納坦雅胡等13名美國、以色列及歐洲政要的照片被人工智慧（AI）合成，眾人身穿囚服、額頭遭瞄準線鎖定，並搭配「復仇是必然的」等字樣，引發國際關注。綜合媒體報導，《人民日報》日前在官網發布這張具爭議性的AI合成圖片，將13名歐美政治及軍事高層列為應為伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之死負責的人物。不過，這份名單並未刊登於隔日出版的紙本報紙，目前也沒有證據顯示已獲伊朗官方正式背書。名單涵蓋多名美國、以色列及歐洲領袖，包括美國總統川普、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、美軍中央司令部司令庫珀（Michael Kurilla）、美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）；以色列方面則有總理納坦雅胡、國防部長卡茨（Israel Katz）、外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）及以軍參謀總長扎米爾（Eyal Zamir）。此外，英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等歐洲領袖，也都出現在這份名單中。這起事件背景源於今年2月28日美國與以色列聯合空襲伊朗，造成哈米尼身亡，並引爆新一輪中東衝突。伊朗隨後舉行國葬，其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖後，首次公開發表聲明，誓言將為父親及戰爭中所有殉難者復仇。《人民日報》同步刊登穆吉塔巴的聲明，他表示，伊朗已整理出一份報復對象名單，並強調「復仇是人民的要求，也必然會發生」。他更警告，名列清單的「罪犯」將無法安然終老。不過，穆吉塔巴在公開談話中並未直接點名任何個人，因此目前仍無法確認《人民日報》公布的13人名單，是否代表伊朗官方的正式立場。伊朗方面也將矛頭指向歐洲國家，批評部分歐洲政府未譴責美以對伊朗的軍事行動，甚至允許美軍戰機使用其領空，指控相關國家已成為攻擊伊朗的「共犯」。這份帶有強烈政治宣傳色彩的AI圖片曝光後，再度凸顯中東局勢在哈米尼身亡後持續升高，也讓伊朗未來是否採取進一步報復行動，受到國際社會高度關注。