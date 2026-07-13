我是廣告 請繼續往下閱讀

為八月實兵演習暖身

民眾可能在市區看到軍用車輛

國防部今（13）日起首度舉行「聯合防禦操演」，為期5天4夜，至17日結束，此次操演被視為八月「漢光42號」實兵演習前的重要暖身，並承接六月「立即備戰操演」的作戰場景，聚焦敵軍發航後的威脅情境，驗證國軍在去中心化指管、通信中斷及分散部署狀況下，能否持續執行聯合作戰任務，強化三軍整合與國土防衛韌性。國防部表示，此次操演依年度聯合作戰演訓計畫實施，採取「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式，以各種狀況誘導各級指揮官及部隊，進行資源與戰力整合。訓練重點包括分散指管、分權指揮、部隊授權及交戰規則，要求部隊在上級指揮節點受損、通信中斷或無法即時與友軍協調時，仍能依任務及授權矩陣自主應處。國軍近期重大演訓依敵情威脅分為不同階段。六月22日至26日舉行的「立即備戰操演」，主要針對中共有所動作、敵軍尚未發航時，驗證國軍初期備戰作為及平戰轉換速度；此次「聯合防禦操演」則進一步模擬敵軍發航後的聯合作戰情境；八月5日至14日登場的「漢光42號」實兵演習，將投入更大規模兵力，全面驗證防衛作戰計畫。國防部表示，參謀本部下達操演命令後，各式軍用載台將依計畫實施機動、增援及開設指揮所，部隊也會進入各自戰術區域演練，因此民眾可能在市區看到軍用車輛。由於颱風巴威剛遠離台灣，各作戰區也須與地方政府保持聯繫，掌握災後復原情況，妥善規劃救災兵力與演訓序列銜接，使部隊能由救災任務迅速切換回實戰演訓；至於操演規模是否因災後復原需求調整，仍由軍方視實際情況決定。