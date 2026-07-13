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2026年美加墨世界盃四強戰即將迎來萬眾矚目的「英阿大戰」，由英格蘭強碰衛冕軍阿根廷。然而，這場比賽在開踢前就話題不斷。基於兩國在1982年爆發的「福克蘭戰爭」（Falklands War）所留下的歷史與地緣政治恩怨，國際足總（FIFA）規定，英格蘭籍裁判奧利佛（Michael Oliver）與泰勒（Anthony Taylor）將被禁止在阿根廷的賽事中執法。這項禁令也再度勾起了兩國橫跨數十年的足球恩仇錄。包括1986年馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」，球星貝克漢（David Beckham）也2次成為主角。為了確保比賽的中立性並避免利益衝突，FIFA向來禁止裁判吹判自己國家隊的比賽。然而，這項迴避原則也延伸到了具有嚴重「地緣政治衝突」的國家之間。由於英國與阿根廷在1982年因福克蘭群島主權問題爆發長達74天的戰爭，最終以阿根廷投降告終，雙方至今在此議題上仍有強烈的情緒與爭議。因此，英格蘭籍的主裁判奧利佛與泰勒被嚴格禁止執法阿根廷的賽事，自然也無法參與這場英阿四強戰。前英超裁判史考特（Graham Scott）對此規定頗有微詞，他直言這項禁令相當荒謬。他指出，奧利佛在福克蘭戰爭發生時根本還沒出生，而泰勒當時也才3歲，足球界應該要「向前看」，不該因歷史衝突限制頂尖裁判的吹判機會。英格蘭與阿根廷的足球對立被視為體育界最激烈的跨洲際世仇之一。雙方的恩怨不僅源自於戰爭，更伴隨著世界盃賽場上多次充滿爭議的歷史事件：：兩軍在八強賽交手，英格蘭以1比0獲勝。但阿根廷隊長拉汀（Antonio Rattin）因向德國籍主審抗議而被紅牌罰下，他一度拒絕離場。賽後英格蘭總教練拒絕讓球員與對手交換球衣，並在媒體上稱阿根廷球員為「動物」，阿根廷人則將該場比賽視為「世紀搶劫」。： 在福克蘭戰爭結束後4年，雙方在八強戰狹路相逢。阿根廷傳奇球星馬拉度納先是用手將球打進球門（即著名的「上帝之手」），隨後又踢進了連過5人的「世紀最佳進球」，率隊以2比1淘汰英格蘭。馬拉度納後來在自傳中坦言，這場勝利對他們來說，就是為福克蘭戰爭中死去的阿根廷男孩們「復仇」。： 雙方在16強激戰，英格蘭金童貝克漢因遭到阿根廷球員西蒙尼（Diego Simeone）侵犯後倒地，一時衝動出腳報復而領到紅牌出場。英格蘭最終在PK大戰中落敗，貝克漢一度淪為全英格蘭的「國家公敵」。： 兩隊在小組賽交手，貝克漢踢進致勝的十二碼罰球，以1：0擊敗阿根廷，不僅完成個人救贖，也間接導致奪冠大熱門阿根廷在小組賽爆冷出局。即將於當地時間7月15日在亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場舉行的這場四強戰，將是兩隊繼1986年世界盃之後，睽違40年再度於世界盃八強（或更後面的階段）正面交鋒。這場揉合了歷史仇恨、戰爭陰影與足球榮耀的對決，絕對是本屆世界盃最不容錯過的重頭戲。