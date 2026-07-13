跟隨對手打快節奏的攻防轉換，以及將命運交給充滿偶然性的PK大戰

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西班牙的解方並非龜縮防守，而是透過「極致的控球」來消耗對手

登貝萊是鋒線中最難預測的球員，因為他左右腳能力均衡，能在任何位置傳中或射門

西班牙在世界盃史上共經歷過5次PK大戰，卻吞下高達4次敗仗

亞馬爾（Lamine Yamal）在場上最大的價值不僅是進攻，西蒙盛讚他願意積極參與防守

2026世界盃四強戰即將迎來萬眾矚目的「西法大戰」。面對陣容華麗、爆發力十足的法國隊，西班牙究竟該如何突圍？從西班牙國家隊總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）與主力門將西蒙（Unai Simon）近期的專訪中，可以清晰地看出「鬥牛士軍團」的比賽策略。要擊敗法國，西班牙必須堅守自己的足球哲學，並極力避免掉入兩大陷阱：法國隊擁有姆巴佩（Kylian Mbappe）、登貝萊（Ousmane Dembele）及奧利塞（Michael Olise）等速度與終結能力兼具的頂級鋒線。德拉富恩特在受訪時一針見血地指出，兩軍的球風截然相反：「法國在快節奏的比賽中感覺非常舒服，因此我們必須繼續堅持自己的控制型打法。」為了限制法國的鋒線破壞力，。因為法蘭西前幾場已經證明他們根本不怕對手「擺大巴」，兩翼的速度衝擊力，能讓他們打開空間。但西班牙擁有控球優勢，中場將是此役的防守關鍵。西蒙表示，面對法國的壓迫，球隊必須讓法國前鋒不斷跑動消耗體力。而在尋找無人盯防的隊友時，「那個空檔球員很多時候會是我。」西班牙不打算盲目開大腳解圍，而是透過後場的耐心傳導來破解壓迫。西蒙特別點名。面對這樣的對手，西班牙更不能輕易丟失球權，讓比賽陷入大開大闔的折返跑。當面對防守反擊極具威脅的法國隊時，有些球隊或許會選擇死守120分鐘，將勝負賭在12碼罰球PK大戰上。但這絕對不是西班牙的選項。翻開世界盃歷史，西班牙在「PK大戰」的戰績堪稱慘烈，這也難怪鬥牛士軍團極力想在正規時間內解決對手。（分別於1986年不敵比利時、2002年敗給韓國、2018年輸給俄羅斯，以及2022年遭摩洛哥淘汰），是世界盃史上在PK大戰落敗次數最多的球隊；不僅如此，西班牙累計在PK階段射失高達9記十二碼罰球，同樣高居歷史第一。當被問及是否想透過點球大戰擊敗法國時，門將西蒙給出了絕對否定的答案：「不，我希望在90分鐘內取勝，最好是4：0。」儘管西蒙對自己的撲救能力有信心，也熱衷於分析對手的點球數據，但他深知點球大戰本質上就是一場充滿偶然性的賭博。「就算我非常確信他會踢向右側，他也可能在最後一刻改變主意踢向左側。」西蒙的表態反映了西班牙全隊的心態——他們有信心在常規時間內解決戰鬥，絕對不想將四年來的心血交由無法掌控的「運氣」來決定。除了避免上述兩大陷阱，西班牙能走到四強，靠的是嚴密的團隊紀律與教練團的精密運籌。天才少年的防守犧牲： 年僅18歲的天才邊鋒：「當所有人看到亞馬爾都在奔跑回防時，都會想『他都在跑，我為什麼不跑？』他現在是隊友們的榜樣。」總教練德拉富恩特直言自己「不相信運氣，只相信工作」。從佩德里（Pedri）在國家隊不同於巴薩的戰術定位，到米克爾·梅里諾（Mikel Merino）在充滿肉搏戰中的關鍵作用，西班牙的每一次換人與戰術設定，都是經過反覆推演的結果。面對星光熠熠的法國，西班牙最大的武器就是「團隊與控制」。只要能將比賽節奏牢牢掌控在自己腳下，不隨對手的快節奏起舞，並在90分鐘內展現出最高效的戰術執行力，這支拒絕將命運交給PK大戰的鬥牛士軍團，絕對有實力跨越法國，挺進決賽。