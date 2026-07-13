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▲千千（左）一看到隋棠（右）現身，立刻就起身想換位子給她。（圖／翻攝自YouTube＠請世界吃桌 Have A Seat）

百萬YouTuber千千近期參與實境節目《請世界吃桌》，引發熱烈討論。其中千千的禮貌個性被讚爆，不僅稱呼前輩都記得加上哥、姐，節目一開場眾人第一次見面時，千千第一個到，後面看到其他4人陸續進來，千千每次都從座位起身，鞠躬打招呼，讓粉絲狂讚，直呼：「這點真的是細節見人品」。現年35歲的千千是《請世界吃桌》年紀最小的班底，節目第1集，眾人第一次見面破冰時，千千第一個到場，在餐廳見到藍正龍後，立刻起身打招呼、自我介紹。接著浩子、陳隨意、隋棠也陸續抵達，千千每次看到有人走進來，都立刻站起來打招呼，見到隋棠還想讓出C位，趕緊禮貌地說：「姐你坐中間」，隋棠婉拒後她才默默坐下。另外，千千明明是較為害羞內向的I人，但看到前輩們之後，還是很努力聊天想活躍氣氛，如此善解人意又有禮貌的舉動，讓粉絲在Threads狂讚千千個性真的很不錯：「喜歡有禮貌的人，儘管只是很不起眼的地方，但也恰恰體現出一個人的人品」、「千千可愛很有禮貌又溫暖，從內心到外在都一樣好」、「這點真的是細節見人品」。千千昨日則在臉書直播中聊到關於節目的話題，她害羞表示：「我真的沒大家講的這麼好。」千千也很感謝各位前輩的照顧，因為她第一次錄電視節目，難免有些緊張，但大家都對她很包容。千千更笑說：「我會一直鬧哥跟姐，他們完全不會生氣，我變成霸氣忙內（老么）了，死囝仔忙內。」