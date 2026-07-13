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▲受西南風與南方水氣北移影響，台灣未來一周天氣依然不穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

雨彈一路下到下周 高溫略降仍悶熱

▲未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間，周三、周四有發生焚風的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

本周無颱風侵台 海面擾動仍活躍

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，未來7至10天受高壓偏弱影響，南台灣易有日夜斷續降雨，各地午後雷陣雨也將頻繁出現，局部恐有大雷雨及短時強降雨；高溫雖略降至32至34度，但天氣仍悶熱，此外，本周暫無颱風接近台灣，侵台機率偏低。吳聖宇說明，本周降雨分為兩大主軸，南台灣全天可能出現斷續的短暫陣雨，特別是深夜至隔天清晨上午，沿岸平原容易有明顯降雨系統發展；到了白天，陸地熱對流激烈發展並向外擴散，為其他地區帶來午後雷陣雨，部分地區需嚴防局部大雷雨及短時強降雨發生。吳聖宇指出，近期這種日夜降雨變化，預計在周二、周三後至周末，甚至持續到下周前半段都會反覆上演。未來7到10天高壓持續疲弱，天氣難有改變，民眾外出請務必攜帶雨具，並盡量避免前往山區等危險區域。雖然降雨機率大幅增加，但這也讓極端高溫發生的機會相對降低，未來一周全台各地的最高溫預報多落在32至34度之間，雖然局部地區仍可能出現35至36度的高溫，但整體而言，氣溫已經沒有巴威颱風來臨前那樣極端偏高，稍微緩解了酷熱體感。儘管極端高溫減少，但在高濕度與多雨的天氣型態下，體感上依舊會顯得悶熱與不舒適，吳聖宇建議，民眾在穿著上應盡量選擇寬鬆、透氣度佳的衣物以維持舒適度。此外，白天若遇陽光露臉，外出時仍必須做好防曬措施，並適時並多加補充水分。針對後續颱風動向，吳聖宇分析，南海至菲律賓一帶的低壓槽未來幾天可能有低氣壓發展，並移向廣東，發展成颱機率低。另一個位於菲律賓東南方至關島海域的低壓區，則有熱帶擾動醞釀，預期未來往北至東北移動機會高，侵台機率偏低，本周不會有新的颱風接近或影響台灣，但是海面上的擾動發展較為活躍。