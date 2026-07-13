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衛冕軍阿根廷隊在本屆美加墨世界盃順利闖進四強，即將與英格蘭爭奪決賽門票。然而法國媒體《隊報》卻撰文點出，阿根廷本屆的晉級之路堪稱「史上罕見的坦途」，因為他們至今尚未交手過任何一支國際足總排名前15名的球隊，這也讓外界質疑衛冕軍是否只是籤運佳；就連前英格蘭國腳費迪南德也看衰阿根廷，直言他們比英格蘭更容易被淘汰。《隊報》指出，斯卡洛尼帶領的阿根廷隊在週三對陣世界排名第4的英格蘭之前，完全沒有遇過真正的頂級強權。他們在本屆賽事遭遇的對手，平均世界排名僅為第38位。根據數據專家MisterChip的統計，要找到如此輕鬆的晉級路線，必須追溯到2002年日韓世界盃的德國隊。當年德國隊一路過關斬將，對手依序為沙烏地阿拉伯、愛爾蘭、喀麥隆、巴拉圭、美國與南韓，直到決賽才遇到真正排名前10的強敵（巴西）並吞下敗仗。回顧阿根廷本屆的晉級歷程，小組賽階段面對排名第28的阿爾及利亞、第24的奧地利與第63的約旦，輕鬆以全勝戰績奪下J組頭名。進入淘汰賽後，對手依序為維德角、埃及與瑞士，這些球隊在賽前皆未擠進世界前15強。儘管帳面上的對手實力不強，但阿根廷的晉級過程卻異常艱辛。他們先後被維德角與瑞士逼入延長賽，其中對陣瑞士時，對手前鋒恩博洛吞下紅牌，讓瑞士幾乎有1個小時處於少打1人的劣勢，但阿根廷依舊贏得不輕鬆；而在對陣埃及時，阿根廷甚至一度陷入0比2落後，直到第79分鐘才完成3比2的驚天逆轉。真正的考驗，將是四強賽碰上本屆首個世界排名前10的強敵英格蘭。這段跌跌撞撞的旅程，也讓前英格蘭傳奇後衛費迪南德改變了對冠軍的預測。隨著法國、西班牙、英格蘭與阿根廷確認晉級四強，費迪南德在個人的YouTube頻道上表示，他將放棄開賽前看好的法國與後來改挺的西班牙，現在他堅信英格蘭將奪下隊史第2座世界盃冠軍，終結長達60年的冠軍荒。費迪南德分析：「當局勢不利時，英格蘭總能想辦法解決問題。這就像拼圖一樣，我們證明了自己能在正確的時間找到正確的那一塊，這是我們勝過其他球隊的優勢。」談到接下來的四強對手阿根廷，他則毫不留情地評價：「阿根廷確實也完成過幾次類似的逆境翻盤，但他們看起來比我們更接近被淘汰邊緣。」