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摩斯漢堡：月亮薯條買一送一！國際薯條日優惠

▲摩斯漢堡「月亮薯條買一送一」國際薯條日優惠。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

拿坡里：現炸脆薯買一送一！國際薯條日免費領券

麥當勞：指定消費「免費送薯條」！歡樂送優惠也有

三商炸雞：消費滿額贈「送現炸薯條」！國際薯條日優惠

今天迎接國際薯條日（National French Fries Day）！周一開工爽吃摩斯漢堡「月亮薯條買一送一」、拿坡里「現炸脆薯買一送一」；麥當勞表示，買任一分享盒「免費送薯條」，門市現場、歡樂送優惠都有；三商炸雞消費滿額贈送現炸薯條，本文整理速食優惠一次看。摩斯漢堡歡慶MOS國際薯條日優惠，Happy Fries Day一日限定相當於兩包65元、平均每包32.5元。月亮薯條有著炸得金黃酥脆的旋轉外型，保留鬆軟綿密的馬鈴薯口感，今天買一包送一包，划算開吃。提醒大家，桃園機場相關店鋪恕不參加此活動；優惠不併用。才50元，平均一包25元。只要7月13日至7月14日，開啟三商i美食卡APP，到「好康優惠專區」免費領「薯條派對快閃券」，不用扣點、不限量，就能爽吃薯條優惠。麥當勞APP全球版本周最新優惠券，還有單點早餐「免費送薯餅」、帕瑪森主廚雞腿堡「免費送小薯」。同屬三商餐飲集團的三商炸雞，也可享i美食卡APP免費領券，於，現省69元。