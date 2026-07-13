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王金平遭造謠 消息訊息在社群發酵

王辦怒轟消息捏造 找不到相關專訪內容

7／4起在中國社群流傳 都沒有明確消息來源

王金平近年主張「治權互不隸屬」

網路上近日流傳一則關於前立法院長王金平兩岸主張的訊息，聲稱王金平接受電台專訪時提出「軍事、外交歸大陸，其餘議題可協商」，甚至衍生出「兩岸同屬一個中國，外交軍事歸中央」等說法。對此，王金平辦公室強調王金平並沒有發表相關言論，怒轟該消息是「捏造」。台灣事實查核中心查證後，也確認相關內容並非王金平本人言論，而是一則從中國社群平台流入台灣的假訊息。網路訊息謠傳王金平於7月3日接受電台訪問時表示，兩岸未來可採取「軍事、外交歸大陸，其餘議題協商」模式，部分版本甚至聲稱民進黨對此強烈反彈、批評王金平誤導台灣民眾等。由於內容涉及敏感兩岸議題，消息迅速在社群平台發酵，並被大量轉傳。不過，王金平辦公室也出面澄清，強調王金平從未發表「軍事外交歸大陸」等相關言論，近期也沒有接受電台採訪，網路流傳內容完全是捏造的不實資訊。台灣事實查核中心調查也發現，近期並無任何媒體報導相關專訪內容，王金平7月初的公開行程也相當明確，包括7月2日出席指南宮活動、7月5日參加國民黨高雄市長參選人柯志恩後援會，以及7月8日出席商總大會，期間並沒有接受任何電台專訪的安排。根據事實查核中心的追查，相關傳言最早於7月4日便已出現在中國多個社群平台，隨後逐漸擴散至台灣網路社群。相關內容不僅有文字版本，也出現影片及短影音版本，但共同特徵都是未標示消息來源，也沒有任何新聞連結或完整受訪畫面佐證。其中部分影片更是利用王金平過去受訪畫面，搭配後製旁白與字幕重新剪輯拼湊而成，營造王金平曾發表相關言論的假象。值得注意的是，前國民黨立委邱毅日前也曾在社群平台轉述相關內容，甚至公開肯定王金平的「主張」，但隨後又承認消息來源有誤，並表示這是一則假新聞。然而相關發言早已被截圖、製成短影音持續傳播，目前在TikTok等平台仍能看到相關內容。事實上，王金平近年對兩岸議題的公開論述，主要圍繞其2024年成立的「中道和平聯盟智庫」所提出的〈兩岸和平倡議共同宣言〉，核心主張為「主權同而不分、治權互不隸屬、分治而不分立」，與網路流傳的「外交軍事歸中央」說法存在明顯差異。