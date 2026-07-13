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▲周星馳（如圖）被Hebe問早上是否有弄頭髮、化妝後，表情看起來非常不高興。（圖／翻攝自YouTube@康熙好經典CtiShow）

「喜劇之王」周星馳（星爺）睽違多年推出自編自導新作《功夫女足》，電影在中國上映短短2天，票房便突破3億元人民幣（約新台幣14億元），氣勢非常驚人。而近日有粉絲翻出周星馳曾在2008年為了宣傳電影《長江七號》登上節目《康熙來了》，獻唱電影主題曲〈七仔〉的S.H.E也現身。其中Hebe（田馥甄）在向周星馳提問時，直言對方像沒弄頭髮就直接上節目，一系列發言讓周星馳表情看起來超不爽。周星馳在2008年登上節目《康熙來了》宣傳電影，當時由Selina（任家萱）代班搭檔主持人蔡康永，S.H.E成員Hebe、Ella（陳嘉樺）也都現身。在向周星馳提問的環節中，Hebe也上前問自己好奇的事情，不料她的問題竟是「你早上有化妝弄頭髮嗎？」讓周星馳看起來瞬間變臉，滿臉疑惑表示自己有弄頭髮，但是沒化妝。一旁的Hebe則繼續說：「我剛剛看螢幕有看到有人幫你梳頭髮，嚇死我了，因為這完全不像有梳過。」惹來現場一片笑聲。但周星馳卻看起來非常不爽，直接皺眉把頭撇向另一邊，還推了一下眼鏡。Hebe則沒發現的笑說：「好酷喔，我們就覺得他一定是起床挖一挖眼屎，然後戴眼鏡就穿睡褲來上節目。」還大讚對方拉風，周星馳也無奈笑著道謝。雖然Hebe的本意是想稱讚周星馳直率、拉風，但中間使用的形容詞卻似乎讓對方不太高興。不少粉絲看到過往這個片段後，也忍不住批評當時Hebe的發言太過無禮，「怎麼感覺星爺隨時要翻臉，是錯覺嗎」、「這段訪談好扯！只覺得Hebe講話好沒禮貌，連隔著螢幕都覺得滿滿尷尬。」但也有人指出，周星馳私下為人本來就較嚴肅，可能不是生氣，只是不知道該怎麼反應。