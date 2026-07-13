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▲千千（如圖）在直播中強調「我沒被誰欺負！」並誇讚隋棠私下超貼心。（圖／請世界吃桌臉書）

女星隋棠近日在節目《請世界吃桌》中，因強勢與千千交換工作而遭到觀眾批評「很自私」。不過昨日千千開直播時替隋棠緩頰，強調兩人感情很好，希望大家不要踩一捧一；對於節目爆出爭議，幕後工作人員今（13）日也跳出來在社群上發聲，強調：「我們沒有心機，沒有故意的腳本，只有一顆熱忱的心。」節目播出後，隋棠強勢與千千換工作的行為遭不少人批評，罵她「大頭症」、「很自私」。不過，千千昨日在直播中卻替對方緩頰，強調「我沒被誰欺負！大家看我眼神，真的每個人都對我很好。」提到隋棠，千千也不斷誇讚對方貼心到不行，「我跟棠姐感情真的非常好，私下會關心，我沒有怕任何人，也沒有任何人欺負我。」此外，也有人將問題歸咎到節目剪輯，認為刻意凸顯衝突過程，才讓外界產生誤會。對此，節目編導今日凌晨也在Threads上發文，表示雖然節目已拍完，但網路上的紛紛擾擾卻讓她難眠；面對外界質疑，洪姓編導表示，「每一個參與的人都是很認真在推廣台灣文化，每個人都超累、都在快崩潰的邊緣，我們沒有心機、沒有故意的腳本，只有一顆熱誠的心。」事實上，《請世界吃桌》也曾公開團隊拍攝花絮，只見當時結束雪梨場辦桌活動，大夥兒全跳下來幫忙洗碗，連製作人也不例外，連續工作17小時超級拚命，也看得出團隊私下感情非常好，讓觀眾直呼：「幕後人員可辛苦了，包括不常上鏡的廚師們。」、「謝謝你們愛我們的國家台灣」、「謝謝幕前幕後所有工作人員，台灣人 已經感動萬分……」