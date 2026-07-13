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7月全台高溫持續攀升，體感溫度頻頻逼近甚至突破40度，醫師提醒，夏季除須留意中暑外，亦為心血管疾病不可忽視的高風險期。壽險業者也提醒，除了調整作息與補充水分等日常預防外，建議及早檢視並補足「心臟專屬醫療防線」。夏天由於民眾頻繁進出冷氣房與戶外高溫環境，短時間內的劇烈溫差變化，可能加重心臟負擔，加上高溫下人體大量流汗，若未適時補充水分，血液會變得較濃稠，也可能增加血栓形成與血管阻塞風險。也由於高溫、劇烈溫差與脫水等因素，皆可能誘發急性心肌梗塞與心律不整，甚至增加猝死風險，使夏季成為潛在的心血管疾病危險期。依衛福部統計，心臟疾病長年高居10大死因第二名，且近年有年輕化趨勢。不過，一旦面臨心臟突發狀況，現代醫學雖能透過先進的手術挽救生命，但高額自費醫材費用往往成為沉重負擔。以常見的心導管手術為例，健保僅部分給付，若選擇臨床效果較佳的「塗藥型心臟支架」，單支自付差額就需新台幣5至6萬元；若病情嚴重需要植入「人工心律調節器」或進行「心臟瓣膜置換手術」，病患自費差額更可能高達新台幣10萬至20萬元不等。對於身為家庭經濟支柱、工作高壓、常熬夜的35至55歲中壯年族群來說，除了調整作息與補充水分等日常預防外，富邦人壽提醒，及早檢視並補足「心臟專屬醫療防線」。為因應中壯年族群在高壓生活與極端氣候影響下的健康風險，富邦人壽也推出網路投保「心動守護定期健康保險」，提供10年期心血管手術醫材補助保障，鎖定35至55歲族群，強化心臟專屬保障，提供4項常見高額心臟相關手術自費醫材補助，協助分擔手術醫療支出；另設計健康回饋機制，於保障期間未發生條款所約定的保險事故且期滿仍生存時，可領取無理賠回饋保險金。以在科技業擔任研發主管的傅先生為例，因工作壓力大且經常熬夜加班，43歲時投保、年繳保費4640元，保額為1單位，47歲時因心臟不適就醫，經醫師診斷後需進行二尖瓣置換手術。由於手術發生於第3保單年度，故可申請理賠，可獲得一次性醫材補助保險金 16萬元，有效減輕醫療支出壓力；若於10年保障期間未發生條款所約定的保險事故，且保險期間屆滿仍生存，亦可申請年繳保費總和60%的無理賠回饋保險金。