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台股今（13）日在電子權值股領軍下強勢反攻，加權指數盤中大漲923點，來到46,313點，漲幅2.11%，重新站上46,000點整數關卡，市場預估今日成交量約1.3兆元。櫃買指數同步走高，盤中來到433.75點，上漲8.57點，漲幅2.02%，中小型股買盤同步回溫。權值股表現強勁，台積電（2330）開高震盪，盤中上漲60元至2,475元，漲幅2.48%；聯發科（2454）勁揚160元至4,085元，漲幅3.86%；鴻海（2317）則上漲4.5元至243元，漲幅1.68%，成為推升大盤的重要動能。盤面上，AI供應鏈相關的PCB族群表現亮眼，欣興（3037）大漲65元至940元，漲幅超過7%；臻鼎-KY（4958）上漲46元至634元，漲幅7.84%；景碩（3189）勁揚43元至838元，漲幅5.41%。此外，富喬（1815）、華通（2313）也同步上漲逾4%，PCB概念股成為今日市場焦點。傳產股方面，台塑四寶表現同樣強勢。其中南亞（1303）開盤即攻上漲停，股價來到199.5元；台塑（1301）盤中來到59.2元，漲幅超過8%；台塑化（6505）上漲6.12%；台化（1326）也有4.17%的漲幅，為盤面增添多頭氣勢。載板族群今日持續扮演盤面多頭指標，南電（8046）盤中一度衝上1,325元，再創歷史新高。截至上午9時20分，股價暫報1,310元，上漲95元，漲幅7.82%，成交量7,548張，買盤力道強勁。欣興（3037）同步走高，盤中暫報934元，上漲59元、漲幅6.74%，成交量達8,777張，延續近期強勢表現。景碩（3189）因仍處於處置交易期間，採每20分鐘人工撮合一次，不過股價依舊維持強勢，暫報835元，上漲40元、漲幅5.03%。載板三雄盤中全數漲幅超過5%，成為今日電子股盤面焦點。