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點點心：三麗鷗今開賣Hello Kitty奶黃包！布丁狗、酷企鵝都來了

必搶！點點心X三麗鷗「盲抽豬仔包」168元！

▲三麗鷗又降臨點點心，2026年Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝盲盒開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲點點心X三麗鷗聯名餐點，左起：酷企鵝港式撈丁、Hello Kitty蘋果派西多士、布丁狗卡士達菠蘿包。（圖／記者蕭涵云攝）

▲附吸管的造型杯可以帶回家，當然要收。（圖／記者蕭涵云攝）

2026點點心X三麗鷗周邊商品！MagSafe磁吸氣囊支架、電繡皮革卡套

▲電繡皮革卡套共3款。（圖／記者蕭涵云攝）

點點心X三麗鷗8大主題店快朝聖！

▲GU「曬黑三麗鷗」系列暑假開賣。（圖／GU提供）

GU：「曬黑三麗鷗」系列暑假開賣

人氣角色大耳狗喜拿、Hello Kitty與布丁狗，都換上今夏最受矚目的曬黑造型，290元起擁有女童印花T恤、女童家居服組到女裝，療癒穿搭。





繼大耳狗爆紅後，緯豆集團「點點心」2026重磅再聯名三麗鷗「萌友來點心」豬仔包盲盒，今（13）日開賣超可愛Hello Kitty蘋果奶黃包！粉絲最好奇有什麼口味？布丁狗焦糖卡士達包、酷企鵝蜜汁叉燒包，還有菠蘿包、豬扒包、西多士等全開箱，滿額贈送盲抽卡包、電繡皮革卡套、MagSafe磁吸氣囊支架一次看。2026點點心聯名三麗鷗「萌友來點心」請出三位大明星，Hello Kitty甜美店長、布丁狗外場經理、酷企鵝主廚陪大家用餐。點點心豬仔包盲盒這次戴上Hello Kitty蝴蝶結超欠吃，藏有3款三麗鷗明星包（隨機出貨）。點點心三麗鷗聯名餐點還推薦「Hello Kitty蘋果派西多士」158元、「酷企鵝港式撈丁」218元、「厚切豬扒包」158元、「布丁狗卡士達菠蘿包2個」138元、「三顆燒賣」148元；尤其首波點購任一聯名餐點，且單筆消費滿500元，即贈「點點心X三麗鷗盲抽卡包」一份（共計4款，隨機出貨），滿1000元贈二份，（以此類推，贈完為止）。今開賣點點心X三麗鷗 MagSafe磁吸氣囊支架（Hello Kitty／布丁狗／酷企鵝）各548元；7月17日起開賣點點心X三麗鷗「電繡皮革卡套」布丁狗 ／酷企鵝各268元，Hello Kitty款要等到8月販售。全台門市現貨供應，限量販售，售完為止。全台點點心都有三麗鷗布置可朝聖，特別推薦8大主題店：微風信義店、新店裕隆城店、中和環球店、桃園台茂店、中壢大江店、台中LaLaport店、台南三井店、高雄夢時代店，打造大型打卡區讓大家美照拍個夠。台灣GU暑假也開賣「曬黑三麗鷗」系列，