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中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及泰山、福壽、福懋，以及影響上百家餐飲品牌；目前相關產品皆預防性下架，但衛福部尚未公布第三方實驗室檢驗報告。衛福部次長林靜儀今（13）日指出，衛福部質疑中聯提供的資料，正針對此矛盾點進行深入核對。林靜儀今出席立法院教文委員會「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告，會前受訪表示，檢調單位已第一時間介入調查。目前調查重點在於比對中聯油品及其上下游供應商的報告資料。由於中聯提出的檢測報告與下游廠商報告內容出現矛盾，衛福部對中聯提供的資料已提出質疑，正針對此矛盾點進行深入核對。另4月至6月份中聯相關產品已經做預防性下架，今天會公布規則讓符合標準的產品可以重新上市。此外，衛福部日前發布《農藥殘留容許量標準》修正草案，蘋果的芬普尼農藥殘留標準從原本0.5ppm放寬至3ppm。林靜儀說，各國針對農藥與毒物學的標準，皆是基於國際貿易協定及國內專業評估。長期以來，我國對於進出口產品，均嚴格依照食安標準進行檢測。