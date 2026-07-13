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▲宋仲基、Katy登上搜尋入口娛樂版版面，被亂爆離婚。（圖／Naver）

▲宋仲基（左）曾跟宋慧喬有一段婚姻。（圖／翻攝UAA、Blossom娛樂）

▲宋仲基2023年再婚Katy，目前育有一子一女。（圖／뉴스엔·NewsenTV YouTube）

韓星宋仲基2019年與宋慧喬離婚後，2023年再婚英國演員出身的凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），婚後陸續迎來兒子、女兒，一家四口生活幸福，沒想到今（13）日韓網入口網站竟冒出「宋仲基又離婚？」的驚悚標題，但真相並不是他的第二段婚姻真的生變，而是一名韓國部落客被YouTube上的AI造假影片騙到，誤以為40歲的宋仲基二度離婚，甚至認真寫文查證，荒謬程度也讓假消息再次受到關注。一支YouTube影片直接打上「【獨家報導】宋仲基40歲二度離婚……與凱蒂露易斯桑德斯的婚姻，最終畫下句點」，不只使用宋仲基與凱蒂的照片，還搭配AI配音、新聞播報口吻及看似專業的畫面剪輯，從標題到包裝都刻意營造「突發獨家」的感覺。部落客搜尋宋仲基時看到相關內容，一度以為他真的再次離婚，直到進一步確認後，才發現目前根本沒有宋仲基本人、經紀公司或南韓主流媒體發布婚變消息，二度離婚從頭到尾都是AI假新聞。更離譜的是，類似影片不僅一支，YouTube與網路上早已出現「宋仲基再離婚」、「第二次婚姻破裂」、「與凱蒂婚姻畫下句點」等聳動內容，利用他曾經離婚的經歷大做文章。只看縮圖及標題的人，很容易把這些內容當成已經獲得證實的新聞，接著又因為好奇搜尋「宋仲基再離婚」，搜尋次數一多，關鍵字就跟著浮上熱門，最後形成「大家都在搜，難道是真的」的假象。不過，宋仲基與凱蒂不僅沒有傳出婚變，夫妻倆今年4月才在結婚3年後，首度一起出席正式公開活動。2人現身首爾藝術殿堂，擔任音樂會旁白，活動結束後也與演出人員合照，互動自然親密，與假影片宣稱的「婚姻走到盡頭」完全是兩個世界。宋仲基與宋慧喬2016年因合作韓劇《太陽的後裔》結緣，2人2017年10月舉行婚禮，這段被稱為「宋宋夫妻」的童話婚姻卻只維持不到2年，2019年正式離婚。宋仲基後來透過朋友介紹認識凱蒂，並於2023年1月宣布完成結婚登記，當時也同步公開妻子懷孕的喜訊，同年6月迎來長子，2024年11月再宣布女兒平安出生，升格一子一女的爸爸。成為兩個孩子的爸爸後，宋仲基在宣傳電影《禍亂》、《路基完》、《愁城波哥大》等作品時，並未刻意避談家庭，反而不時分享育兒生活。他曾透露，兒子比較像自己小時候，女兒則很會往爸爸懷裡鑽，還笑說自己已經澈底成為「女兒傻瓜」，提起孩子滿臉幸福。