我是廣告 請繼續往下閱讀

索爾洛特並未選擇傳球，而是決定自己帶球突破並起腳射門。結果這記射門遭到防守球員封阻，最終直接落入英格蘭守門員皮克福德（Jordan Pickford）的手中。

那是絕對必須把球橫傳出去的狀況。世界上最好的球員就空在那裡，我實在無法理解他為什麼會做出那種選擇。

索爾洛特在全速衝刺了40到50公尺後，一直在尋找究竟要在哪一個精確的時間點把球傳給哈蘭德。結果他最終沒能抓到那個瞬間，機會就這樣流逝了。

在那種情況下，我最想做的其實就是傳球給哈蘭德。但在球場上的那個瞬間，我感覺這球傳不過去，所以才選擇了射門。

真的非常痛苦。這種畫面會讓人不斷去想『如果當時能做得更好就好了』。

「維京軍團」挪威昨（12）日在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強賽，以1：2不敵英格蘭，結束本屆世界盃驚奇之旅。前役上半場第44分鐘，被認為是比賽的轉捩點，也是最具爭議的Play，挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）當時只要將球傳給哈蘭德（Erling Haaland），就幾乎篤定能轉化為進球的情況下，他卻選擇了自己射門，瞬間成為全民輿論討伐的對象。索爾洛特接受《Nettavisen》採訪時，親自還原當時的選擇，並吐露心聲，「真的非常痛苦。這種畫面會讓人不斷去想『如果當時能做得更好就好了』。」前役上半場第36分鐘，挪威憑藉謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）的先馳得點取得領先，氣勢如虹。然而，在上半場傷停補時階段被貝林漢姆（Jude Bellingham）踢進追平球，隨後又在延長賽被貝林漢姆攻入致勝球，遺憾終止8強，世界盃驚奇之旅畫下句點。而前役引發巨大話題的爭議場面，發生在上半場第44分鐘。挪威前鋒索爾洛特在接獲厄德高（Martin Ødegaard）的傳球後，在與英格蘭後衛史東斯（John Stones）形成對峙的過程中，與旁邊的哈蘭德共同迎來了2打1的絕佳反擊機會。當時哈蘭德在防守另一側幾乎處於無人看管的完全空檔，正等待著索爾洛特的傳球。然而，僅僅幾分鐘後，貝林漢姆便為英格蘭踢進追平分，使得這記未傳球的場面，被公認為徹底扭轉整場比賽走向的決定性瞬間。英國媒體《BBC》的球評、同時也是英超歷史進球紀錄保持人的希勒（Alan Shearer）在比賽中便指出，「索爾洛特當時應該傳給哈蘭德。他沒有這麼做，結果導致進攻路線徹底消失了。」在《ITV》擔任球評的耐維爾（Gary Neville）同樣表達了惋惜，「」美國《ESPN》也對該場面進行了集中探討，世界各地的媒體紛紛將此列為挪威慘遭淘汰的決定性一幕。在賽後的記者會上，關於索爾洛特的選擇，媒體也向挪威國家隊總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）提出了質疑。根據挪威媒體《VG》報導，當被問及當時美國的高溫與高濕度是否可能影響了球員的判斷時，索爾巴肯教練解釋，「從分析上來看，確實有這個可能。不過索爾巴肯隨後笑著補充，「但這確實是一個本能讓比分變成2：0的巨大機會。如果把這一切全都歸咎於天氣炎熱，那也有點解讀過度了。」隨著爭議愈演愈烈，索爾洛特在賽後透過挪威媒體《Nettavisen》親自還原了當時的判斷過程。索爾洛特表示，「」他接著解釋當時的心境，「當我停完球抬頭看時，看到史東斯已經封堵住了傳球的路線。於是我又多帶了一步，但那一下的品質並不好。我本來應該先透過假動作帶動斯通斯的防守重心，結果反而變成了我在等待他的動作。」索爾洛特對此感到無比懊悔，他吐露出心聲，「雖然未來一定還會迎來機會，但因為這是在攸關能否晉級世界盃4強的最重大舞台上發生的失誤，所以讓我加倍感到煎熬。」在世界盃出局後，挪威國內對索爾洛特的責難甚至蔓延到了球場之外。索爾洛特的個人社群平台遭到了惡意留言的洗版。部分激進的球迷留下了「你當時應該傳球的」、「自私的選擇」等言論，宣洩排山倒海的憤怒。隨著事態愈發嚴重，挪威國內也出現了擔憂網路霸凌與惡意攻擊的呼籲。根據媒體《Dagbladet》報導，索爾巴肯對針對索爾洛特的網路欺凌行為進行了強烈譴責。「這雖然是我們所身處的現實世界的縮影，但真的很悲哀。無論從哪個角度來看，這都是一件令人難以理解的惡劣行徑。」索爾巴肯表示，他一直都在告誡球員，在結束重大比賽後務必要遠離社群媒體，並直言，「不應該試圖從那種地方去獲取能量。」