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頂標估為50級分、前標43級分、均標31級分、後標20級分、底標15級分

🟡115分科測驗物理題目、115分科測驗物理答案

▲115分科測驗物理科選擇題解答。（圖／得勝者文教提供）

▲115分科測驗物理科非選擇題解答。（圖／得勝者文教提供）

🟡115分科測驗考程

▲115學年度大學分科測驗考程一圖看。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）

115學年度大學分科測驗今（13日）正式登場，首日依序舉行物理、化學、數學甲及生物四科考試，得勝者文教稍早提供物理科試題與參考答案，正確答案仍以大考中心公告為準。北市高中物理科老師群分析，今年物理科考題重視物理知識應用於各種情境中解決問題的能力，計算題較多且難度偏高，對於考生極具挑戰性，甚至是近四年最難的考題。得勝者文教預估115年分科測驗物理科五標，，和114年分科測驗物理科相比，頂標減少2級分、前標減少1級分，均標、後標、底標則保持不變。根據大考中心統計，今年共有2萬606人報考物理科，1828人缺考，缺考率8.87%，比去年多出1.64%。而今年多數試題結合生活情境，包含無人機、球場上加油的氣笛喇叭、手機接收頻率範圍等素材入題，考題靈活。