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新增兩批問題油逾1800噸 市府全面追查流向

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件再有新進展。台中市食品藥物安全處昨（12）日晚間接獲福壽公司通報，該公司6月30日自主送驗的兩項產品均檢出苯駢芘超標，本次事件問題油品從3批增至5批。台中市政府指出，福壽早在7月6日就取得檢驗報告，卻未依規定立即通報，已違反《食品安全衛生管理法》，因此針對兩項產品各裁處最高額300萬元罰鍰，合計600萬元；加計日前因延遲通報遭裁罰300萬元，福壽累計已遭裁罰900萬元。食安處表示，此次超標產品分別為「福壽花生風味精華調合油2L」，檢出苯駢芘4.3 ppb，產品批號BL130426F、有效日期2028年1月8日，使用中聯大豆沙拉油批號318-1150406；以及「福壽不飽和大豆沙拉油2L」，檢出苯駢芘3.8 ppb，產品批號C1160426A、有效日期2028年4月10日，使用中聯大豆沙拉油批號314-1150410，兩項產品檢出值均約為法定標準2倍。兩項產品均由SGS於6月30日收樣檢驗、7月6日出具檢驗報告，但福壽直到7月12日晚間才向市府完成通報。食安處認定已違反食品安全事件即時通報規定，因此依法從重裁罰。食安處指出，新增檢出超標的兩批中聯大豆沙拉油總量達1841公噸，雖已納入中央預防性下架範圍，但因確認檢驗超標，市府將重新追查相關產品流向及下游使用情形。其中，批號318-1150406共出貨533.85公噸，流向包括福壽102.56公噸、福懋108.33公噸及泰山322.96公噸；批號314-1150410則出貨1307.43公噸，分別供應福壽639.26公噸、福懋477.79公噸及泰山190.38公噸。市府已要求福壽、福懋及泰山等業者立即提出相關產品品項、批號、出貨對象及下游流向資料，逐批比對、逐項追查。凡屬受影響產品，均須立即停止販售、完成下架回收，並配合衛生單位後續查核，以保障消費者食品安全。