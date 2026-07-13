我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體大廠南亞科（2408）法說會釋出樂觀展望，加上國際利多助攻，今（13）日開盤股價強勢上攻，一度來到458元，漲幅超過5%，開盤短短5分鐘成交金額便突破100億元，僅次於台積電（2330），成為盤面最吸金個股之一。在南亞科領軍下，華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）等16檔記憶體概念股同步走揚，族群買氣明顯升溫。國際市場方面，南韓記憶體大廠SK海力士近日完成265億美元美國存託憑證（ADR）發售，赴美掛牌首日股價大漲13%，市值攀升至1.22兆美元，超越競爭對手美光。SK海力士管理層指出，隨著AI應用快速擴張，全球記憶體供不應求的榮景可望延續至2030年後，並提出「記憶體即服務（Memory as a Service）」新概念，進一步提振市場對記憶體產業的信心。南亞科總經理李培瑛日前在法說會表示，AI伺服器與雲端資料中心需求持續強勁，帶動高頻寬記憶體（HBM）及伺服器RDIMM需求大幅成長，也排擠通用型DRAM產能。他指出，目前手機、PC、車用及消費性電子等應用的DRAM供給普遍吃緊，市場已出現全面性缺貨，預期供不應求情況將持續數個季度以上。受惠記憶體價格走揚與出貨成長，南亞科第二季營運繳出亮眼成績，單季稅後淨利達501.92億元，每股盈餘（EPS）14.66元，毛利率衝上79.5%，三項指標皆刷新歷史新高。累計今年上半年，南亞科稅後淨利達762.5億元，EPS為23.38元，同樣改寫歷史紀錄，顯示AI浪潮持續帶動記憶體產業進入高成長循環。