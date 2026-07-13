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2026世界盃四強戰「英阿大戰」即將在亞特蘭大點燃戰火。在大戰前夕，前英格蘭國腳喬·科爾（Joe Cole）在節目上霸氣放話，宣稱三獅軍團將會把阿根廷球王梅西（Lionel Messi）「100%送回家睡覺」。不過，相較於科爾的極度樂觀，另一位名宿羅伊·基恩（Roy Keane）則點出英格蘭陣中的體能隱憂，並預言球隊最終仍會「功虧一簣」。在Netflix Sports的節目中，由萊因克爾（Gary Lineker）、希勒（Alan Shearer）與理查茲（Micah Richards）等多位前英格蘭國腳共同探討了梅西生涯首度對決英格蘭的話題。曾3度參加世界盃的喬·科爾語出驚人地表示：「我們會送他回家睡覺。百分之百。」當在場嘉賓提醒他不要在梅西面前把話說得太滿，畢竟這位阿根廷巨星隨時能上演個人秀時，科爾反而更加堅定：「我現在就把話放在這裡：我們一定會進入世界盃決賽。」另一位嘉賓理查茲雖然提醒球隊不能掉以輕心，認為阿根廷球員「既狡猾又是贏家」，但他同樣對英格蘭充滿信心，直言英格蘭的速度將對阿根廷造成致命打擊。有趣的是，科爾過去曾多次盛讚梅西，甚至認為他遠勝C羅（Cristiano Ronaldo），如今這番強硬言論令人頗感意外。與此同時，前英格蘭後衛內維爾（Gary Neville）則將目光放在阿根廷的後防線上。他對羅梅羅（Cristian Romero）與利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martinez）這對中衛組合給出了一段充滿矛盾卻又精闢的評價。內維爾表示：「這對中衛搭檔似乎每場比賽都會送給對手1粒進球。但當你再仔細看的時候，他們又會開始進球、贏下所有頭球爭頂，並出現在球場上的每一個角落。穿上那件球衣後，他們身上就發生了某種不可思議的變化。」他總結道：「我把他們稱作世界上最好又最差的中衛搭檔——有時他們極其出色，轉瞬之間卻又從卓越跌落至荒唐。」相較於其他名宿的樂觀，前曼聯傳奇隊長羅伊·基恩則對英格蘭的奪冠前景感到悲觀。他特別點出主力後腰賴斯（Declan Rice）的體能問題。在8強賽以2-1逆轉挪威的比賽中，賴斯半場就被阿森納隊友埃澤（Eberechi Eze）換下。主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後透露，賴斯賽前受到疾病困擾，且多數時間都躺在床上休息。基恩在節目中分析，賴斯過去幾個賽季在西漢姆聯、阿森納與英格蘭國家隊幾乎全勤，上陣時間過長必然會遇到「臨界點」。基恩指出：「他不是機器人。當你感染病毒或生病時，通常代表身體已經被過度消耗。」儘管基恩稱讚了圖赫爾果斷大膽的換人調度，不拖泥帶水，但他依然不看好英格蘭能如願捧盃：「即便賴斯能夠恢復完全健康，我仍然認為英格蘭會功虧一簣，他們在爭冠道路上還是差了一點。」