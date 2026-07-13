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▲李多慧5月才透露因肩膀韌帶發炎，而就醫接受注射治療。（圖／翻攝IG@82dahyeda）

韓籍啦啦隊女神李多慧在5月時透露，因肩膀痠痛就醫後，檢查出肩膀韌帶發炎，醫生還直言若不打針治療，可能會沒辦法跳舞。而時隔2個月，近日李多慧遭目擊下班就直奔物理治療診所，還待了1個半小時左右，被猜測是舊疾復發，讓粉絲都很擔心。李多慧近日被目擊前往一家運動物理治療診所，據《CTWANT》報導，李多慧在結束代言手機的品牌活動後，就搭乘保母車離開，並前往新北市林口區，被發現停在一家運動物理治療診所外。接著李多慧在兩名助理陪同下進到診所接受治療，大約待了1個半小時後才坐車回家。事實上，李多慧在5月時，才分享影片透露因肩膀與上半身出現不適狀況而就醫治療，她在影片中表示，原本只是隱隱作痛，近期卻在練習時痛到尖叫。到了醫院後，李多慧在醫師協助下活動肩膀與手臂，疑似是檢查肌肉拉傷、關節發炎或運動傷害問題，不過每當醫師施力按壓時，李多慧都忍不住露出痛苦表情，還一度皺眉喊痛，讓粉絲超心疼。而經X光的檢查後，醫生診斷李多慧是肩膀韌帶發炎，建議要打針治療，醫生還直言：「不然沒辦法跳舞。」讓李多慧只好忍痛接受注射，一臉快哭出來的真實表情，讓粉絲覺得又好笑又心疼，並喊話她要多多照顧自己。