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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在12日迎戰亞利桑那響尾蛇隊的比賽中，敲出本季第22發全壘打，達成美日通算350轟里程碑。然而大谷目前正飽受左膝傷勢困擾，賽後不僅被目擊左膝貼著繃帶、走路罕見跛行，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也證實，大谷將在今日接受抽出膝蓋積水與注射的治療。儘管場上表現神勇，大谷的身體狀況卻令人擔憂。賽後在更衣室裡，大谷的左膝髕骨左側貼著繃帶，走向淋浴間時更罕見地拖著腳步跛行。在5局下擊出滾地球全力衝刺一壘時，大谷在衝過壘包後也出現難以煞車的僵硬動作，顯見他是強忍痛楚在場上拚戰。總教練羅伯斯賽後大讚大谷的打擊表現十分出色，但也證實了大谷的傷情：「他今天預計會接受抽出膝蓋積水的處置，並且不會隨隊參與明星賽。」大谷在6月傷及左膝，7月又出現右上臂二頭肌緊繃，為此他已宣布辭退14日的明星賽。對於無法參賽，大谷曾表示感到抱歉與內疚，但他選擇在明星賽休兵期間專心治療。比賽結束後僅24分鐘，大谷便穿著T恤、短褲與拖鞋，拉著裝有投手手套的銀色行李箱離開球場回家。道奇隊雖然在上半季最終戰以3：5落敗吞下3連敗，但大谷將利用這段時間徹底休養，為下半季衝刺世界大賽3連霸做足準備。大谷翔平此役擔任先發第1棒指定打擊。1局下首打席面對響尾蛇新人左投布萊特，大谷鎖定第1球時速143.4公里的直球，掃出擊球初速179.9公里、飛行距離133.2公尺的中左外野特大號全壘打。這是大谷本季第9支首局首打席全壘打，也是他美日職棒生涯合計第350發全壘打。3局下大谷再度敲出二壘安打，單場4打數2安打1打點，完美結束上半季賽程。