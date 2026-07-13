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藏壽司：《名偵探柯南》24款扭蛋！7/17開搶杯墊、手提袋

▲藏壽司聯名《名偵探柯南：高速公路的墮天使》7月17日開賣！8款裝飾掛飾、8款徽章、8款磁貼2件套共24款限定扭蛋，滿額贈送4款杯墊；解鎖店內推理遊戲抽獎手提袋或毛巾等周邊商品一覽。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

▲藏壽司《名偵探柯南》8款「裝飾掛飾」。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

24款扭蛋！8款裝飾掛飾、8款徽章、8款磁貼2件套

▲藏壽司《名偵探柯南》8款Q版徽章。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

▲藏壽司《名偵探柯南》8款「磁鐵2件套」，正反兩種圖案。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

4款「名偵探柯南杯墊」滿額贈

▲藏壽司《名偵探柯南》杯墊。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

1款「手提袋」／1款「毛巾」

▲推理解謎成功，有機會獲得藏壽司《名偵探柯南》手提袋、毛巾。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

藏壽司夏日菜單！芒果聖代、起司舒芙蕾開吃

▲藏壽司夏日菜單推薦，最新甜點芒果聖代、起司舒芙蕾開吃。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

壽司郎：外遇兔、開心熊貓飲料袋開搶！滿額直接送

▲studio UG 盲袋印花飲料袋，上面有主角各種表情好萌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽司郎聯名西村優志周邊商品開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

《名偵探柯南》降臨日本迴轉壽司！藏壽司聯名最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》7月17日開賣！8款裝飾掛飾、8款徽章、8款磁貼2件套共24款限定扭蛋，滿額贈送4款杯墊；解鎖店內推理遊戲，桌邊解謎抽獎手提袋或毛巾，本文整理電影周邊商品一次看。台灣壽司郎外遇兔飲料袋也開搶，聯名日本插畫家《studio UG》西村優志倒數。超人氣推理動漫《名偵探柯南》最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》，日本上映首日突破11億日圓票房，刷新系列最高紀錄。現在與台灣藏壽司展開限時聯名企劃，還有Q版特別造型必收。◾️藏壽司《名偵探柯南：高速公路的墮天使》經典角色變身3大系列共24款限定扭蛋。：讓角色穿上騎士夾克造型，結合鑰匙孔輪廓、偵探印章字樣，呼應劇中摩托車追逐戰。：以Q版形象呈現江戶川柯南、身穿優雅燕尾服的工藤新一，本次劇場版關鍵角色萩原千速、橫溝重悟等人氣角色。：一次擁有雙人角色組合，推薦劇場版主線「江戶川柯南＆萩原千速」、神奈川縣警「萩原千速＆橫溝重悟」，還有「松田陣平＆萩原研二」等組合別錯過。◾️按讚藏壽司官方Facebook或追蹤官方Instagram帳號，同時加入LINE好友並綁定會員，即可獲得「名偵探柯南杯墊」乙（全台限量12800個）。「名偵探柯南杯墊」重現劇場版世界觀，共有4款雙人角色組合，可收藏「江戶川柯南&毛利蘭」、「世良真純&灰原哀」、「萩原千速&橫溝重悟」以及「萩原研二&松田陣平」。◾️最特別的是，藏壽司這次呼應《名偵探柯南》推理動漫，特別推出店內互動遊戲，7月17日至7月30日，入座藏壽司全台門市，可在桌面看到充滿偵探氛圍的解謎卡面。共設計三道趣味謎題，粉絲可依照卡面提示擇一迎接夏天，藏壽司7月7日起爽吃18款推薦餐點，除了「南高梅鮪魚大葉天握壽司」、「海膽墨魚海苔包」、「胡麻豬肉生菜烏龍麵（冷）」等新品，還有眾多甜點「芒果和風聖代」、「焦糖堅果起司舒芙蕾」、「冰淇淋脆皮泡芙」、「比利時巧克力霜淇淋」、「比利時巧克力牛奶霜淇淋」、「焦糖卡士達塔」齊發。台灣壽司郎聯名日本插畫家《studio UG》西村優志，知名LINE貼圖情勒高手「外遇兔」、小鼠、開心熊貓、壞壞貓、金田狐都變成可愛周邊商品，暑假熱烈開搶爆紅，聯名活動只到7月26日。大家都在等的「壽司郎 × studio UG 盲袋印花飲料袋」總算開搶！；滿2400元可獲得2個。最多2個，（共3款，全台數量共30,000個）贈完為止。