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▲哈蘭德比賽時也穿過這種智能足球追蹤背心。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽正如火如荼進行，許多一日球迷對球員身上的裝備也產生好奇心，例如梅西（Lionel Messi）、哈蘭德（Erling Haaland）都穿過的黑色小背心，乍看很像胸罩，但其實它是「智能足球追蹤背心（GPS tracker vests）」。這款運動背心內含定位系統，共有5大功能，帶大家一次看。梅西過去曾在球場脫衣服，露出穿在裡面的黑色背心，被以為是胸罩，但其實這背心可不簡單，共有以下5大功能：透過每秒高達 10 次以上（10Hz）的GPS衛星定位，系統能精準畫出球員在整場比賽的移動軌跡。賽後軟體會自動生成「熱圖（Heatmap）」，讓教練和球員一眼看出自己是不是常常跑錯位置、有沒有落實教練交代的戰術區域。它不只能測出你的「最高時速」（Max Speed），還能記錄你「衝刺了幾次」、「每次衝刺的持續時間」。因為在足球等運動中，高強度的瞬間衝刺往往是決定勝負或導致肌肉拉傷的關鍵，這項功能可以量化球員的爆發力表現。內建的「三軸加速度計」可以捕捉到極其細微的身體動作。除了往前加速外，它還能偵測「急停減速」的頻率。在運動科學中，反覆的急停、變向對膝蓋和肌肉造成的負荷極大，這項數據是評估關節壓力的重要指標。系統會結合移動距離、速度和碰撞力道，計算出一個整體的「身體負荷分數（Player Load / Strain）」。體能教練會比對球員平時的數據，一旦發現某球員今天的負荷量「超標」，就會拉響過度訓練（Overtraining）的警報，用來精準預防肌肉拉傷或十字韌帶受傷。這項功能深受青訓球員與業餘愛好者喜愛。像是 STATSports 的 App 內建了「職業球員資料庫」，你可以將自己一場比賽跑出來的最高時速、衝刺次數、總跑動距離，直接拿去和梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）等頂級球星的真實數據做對比，明確知道自己和世界頂尖水準的差距在哪裡。因此這款運動背心對於球員以及教練來說，至關重要，不只梅西，哈蘭德、C羅等球星比賽時也都有穿過，因此在Threads上引發討論，許多球迷看了介紹才恍然大悟，留言直呼：「長知識了」、「剛開始看到很不習慣，覺得裡面穿傳統背心比較順眼，不過看久了就還好」、「我以為是減少胸部停球衝擊力的」、「原來有GPS，滿滿的科技」。