經典動畫《新世紀福音戰士》迎來台灣限定企劃！「新世紀福音戰士展：線（Lines of EVANGELION）台北站」將於8月14日至10月4日在新光三越台北信義新天地A9館登場。近日公開台北站限定主視覺，以「台灣的日常風景」為主題，將角色融入充滿台灣味的懷舊老宅、街景與生活記憶，展現作品與台灣文化交會的樣貌，並同步揭曉九大展區、限定入場特典及預售票資訊。
《新世紀福音戰士》改變動畫史 30年後依舊是經典
《新世紀福音戰士》由庵野秀明執導，1995年首播，描述少年碇真嗣駕駛巨大人型兵器「EVA」，與神祕敵人「使徒」展開戰鬥，守護人類未來。作品表面上是一部機器人動畫，實際上融合人物心理、自我認同、宗教符號及哲學思辨。
《新世紀福音戰士》不僅重新定義日本機器人動畫，也被譽為動畫史上最具影響力的作品之一，其後續推出多部劇場版及系列作品，初號機、綾波零、明日香、渚薰等角色至今更是依然擁有超高人氣，聯名、快閃店與展覽活動從未間斷。
台灣限定視覺公開 《新世紀福音戰士》充滿台味
本次台北站視覺特別為台灣展全新繪製，以「台灣的日常風景」為主題，將《新世紀福音戰士》角色帶進大家熟悉的生活場景中。限定視覺日後將化為台北展限定拍照空間，讓觀眾走進畫面，留下只有台北站才能拍到的紀念照片。
官方表示，畫面中的元素可能是一件陪伴許多人長大的家具、一棟充滿年代感的老宅，也可能是每天經過的街景、美食或生活片段，希望透過《新世紀福音戰士》角色與台灣風景的結合，呈現作品與台灣日常交會後誕生的全新世界觀。
超過500件展品登場 初號機3D模型打造拍照區
「新世紀福音戰士展：線」以作品中最重要的元素「線（Lines）」作為策展概念，透過線稿、原畫、機體設計及動畫製作資料，帶領觀眾重新認識《新世紀福音戰士》的創作世界。展覽共規劃九大主題展區，包括霓虹燈打造的入口空間、角色手繪筆觸、EVA機體細節、音樂與光影裝置藝術，以及靜態與動態交錯的沉浸式展示。
現場將展出超過500件資料，包括角色設定、原畫、線稿、分鏡及機體設計等珍貴內容，並設置角色立牌及運用初號機3D模型數據打造的拍照打卡區，讓粉絲近距離感受作品的魅力。台北站也推出限定入場禮，每位入場觀眾皆可獲得一張限定著色紙及隨機一款EVA彩色鉛筆（共五款），為這次展覽增添收藏價值。
展覽門票於7月9日起在Klook獨家開賣，預售單人票360元（原價480元），另推出899元預售商品套票，除了包含展覽門票外，還可獲得以台灣限定主視覺打造的「台灣限定紀念燈箱」，數量有限，售完為止。
🟡「新世紀福音戰士展：線 台北站」展覽資訊
📌日期：2026年8月14日至10月4日
📌地點：新光三越 台北信義新天地A9 9樓 宴會展演館
📌時間：
■ 週日至週四 11:00－19:00（18:30停止售票及入場）
■ 週五、週六及國定假日前夕 11:00－20:00（19:30停止售票及入場）
📌售票：Klook
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《新世紀福音戰士》由庵野秀明執導，1995年首播，描述少年碇真嗣駕駛巨大人型兵器「EVA」，與神祕敵人「使徒」展開戰鬥，守護人類未來。作品表面上是一部機器人動畫，實際上融合人物心理、自我認同、宗教符號及哲學思辨。
《新世紀福音戰士》不僅重新定義日本機器人動畫，也被譽為動畫史上最具影響力的作品之一，其後續推出多部劇場版及系列作品，初號機、綾波零、明日香、渚薰等角色至今更是依然擁有超高人氣，聯名、快閃店與展覽活動從未間斷。
本次台北站視覺特別為台灣展全新繪製，以「台灣的日常風景」為主題，將《新世紀福音戰士》角色帶進大家熟悉的生活場景中。限定視覺日後將化為台北展限定拍照空間，讓觀眾走進畫面，留下只有台北站才能拍到的紀念照片。
官方表示，畫面中的元素可能是一件陪伴許多人長大的家具、一棟充滿年代感的老宅，也可能是每天經過的街景、美食或生活片段，希望透過《新世紀福音戰士》角色與台灣風景的結合，呈現作品與台灣日常交會後誕生的全新世界觀。
「新世紀福音戰士展：線」以作品中最重要的元素「線（Lines）」作為策展概念，透過線稿、原畫、機體設計及動畫製作資料，帶領觀眾重新認識《新世紀福音戰士》的創作世界。展覽共規劃九大主題展區，包括霓虹燈打造的入口空間、角色手繪筆觸、EVA機體細節、音樂與光影裝置藝術，以及靜態與動態交錯的沉浸式展示。
現場將展出超過500件資料，包括角色設定、原畫、線稿、分鏡及機體設計等珍貴內容，並設置角色立牌及運用初號機3D模型數據打造的拍照打卡區，讓粉絲近距離感受作品的魅力。台北站也推出限定入場禮，每位入場觀眾皆可獲得一張限定著色紙及隨機一款EVA彩色鉛筆（共五款），為這次展覽增添收藏價值。
📌日期：2026年8月14日至10月4日
📌地點：新光三越 台北信義新天地A9 9樓 宴會展演館
📌時間：
■ 週日至週四 11:00－19:00（18:30停止售票及入場）
■ 週五、週六及國定假日前夕 11:00－20:00（19:30停止售票及入場）
📌售票：Klook