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▲塞爾提克今（2）日送走布朗（Jaylen Brown），只從七六人換回36歲老將喬治（Paul George）與2張首輪、2張次輪籤，實際上雙方關係決裂，才是綠衫軍賤賣布朗的原因。（圖／美聯社／達志影像）

▲七六人雙後場馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）面臨球權被稀釋問題。（圖／美聯／達志影像）

▲邁阿密熱火在驚天大交易中成功搶下「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），與明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）組成全聯盟最具破壞力的前場雙塔。（圖／路透／達志影像）

▲黃蜂隊新秀克努佩爾（Kon Knueppel）成為NBA歷史單賽季命中最多三分球的新秀。（圖／美聯社／達志影像）

NBA休賽季補強進入最後階段，「The Ringer」資深記者皮納（Michael Pina）稍早點評休季贏家與輸家，洛杉磯湖人、邁阿密熱火意外被看衰，主因與兩隊太過激進的操作手段有關，反倒是與一哥鮑爾（Lamelo Ball）分道揚鑣的夏洛特黃蜂，重整陣容之餘，還獲得2張無保護首輪籤，被認為是今夏多筆操作中的最終贏家。皮納強調，今年休賽期的評判重點，不只是球隊得到了誰，而是新陣容是否真正適合、以及團隊薪資與選秀資產是否透支，還有球隊是否還保留後續補強空間，有鑑於此，他並不看好湖人與熱火過於激進的操作手段。文章表揚湖人與詹姆斯（LeBron James）和平分手的決定，讓球隊正式轉向以唐西奇（Luka Doncic）為核心，但皮納認為，湖人後續操作有些過於激進。湖人在獲得薪資空間後投入超過4.6億美元，同時為凱斯勒（Walker Kessler）付出寶貴的未來資產；作者尤其質疑，為了向唐西奇證明球隊願意滿足他的要求，卻用較高代價押註一名尚未完全證明自己的中鋒。文章強調，NBA並不是錢花越多、就越接近冠軍。 NBA的薪資上限、硬上限都會限制後續操作，而未來選秀權，原本可以保留之後交易真正的明星級球員。作者因此認為，湖人雖然完成從「詹姆斯時代」到「唐西奇時代」的過渡，卻沒有充分利用這次難得的陣容重建機會。塞爾提克將布朗（Jaylen Brown）送往七六人，換回喬治（Paul George）、2個首輪籤和2個次輪籤。文章認為這筆交易本身令人費解，因為波士頓送走的是一名仍處於巔峰年齡的核心球員，卻接手年齡更大、健康狀況更不穩定的喬治。不過，塞爾提克後續簽下羅賓遜（Michell Robinson），又以4年5600萬美元續約克塔（Neemias Queta），補強禁區身材；同時，喬治已是到期合約，塞爾提克還擁有不少選秀權，可以繼續追逐更年輕的球星。七六人只付出2個首輪籤和2個次輪籤，就擺脫喬治合約，並換回29歲布朗。從資產價值和年齡角度來看，費城顯然賺到了，因為布朗比喬治年輕，現階段的表現也更好。但問題在於陣容相容性。布朗是一名高使用率、偏持球進攻的球員，而七六人已經擁有馬克西（Tyrese Maxey）和恩比德（Joel Embiid）。文章質疑布朗是否願意讓出球權、馬克西需要犧牲多少，以及布朗的打法會不會影響埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的成長。再加上恩比德的健康風險和球隊沉重的薪資結構，這筆交易並沒有讓七六人成為穩定爭冠球隊。文章特意區分「熱火得到字母哥」和「熱火的爭冠機會」。作者不認為得到字母哥本身是失敗，但認為熱火為完成交易犧牲太多陣容深度和未來資產，導致球隊很難繼續在他身邊，補上足夠的爭冠拼圖。字母哥接下來預計會得到巨額續約合約，這將進一步壓縮熱火未來的操作空間。威金斯（Andrew Wiggins）執行3000萬美元球員選項，也讓球隊失去更多薪資靈活性，導致鮑威爾（Norman Powell）離隊。小哈達威（Tim Hardaway）加入能夠提供幫助，但熱火距離真正的冠軍陣容，仍有明顯差距。透過交易鮑爾和布里奇斯（Miles Bridges），後者因家庭暴力重罪指控不予抗辯，黃蜂重塑球隊文化和財務狀況，同時又沒有扼殺上季後半段燃起的勢頭。皮納認為，這支44勝的黃蜂隊顯然並不認為自己有實力在季後賽走得很遠，而是選擇在最合適的時機重整陣容，從灰狼、太陽一共得到2個不受保護首輪籤和3個選秀權互換。他們還甩掉鮑爾頂薪合約，並將布里奇斯即將到期的續約合約轉給其他球隊。下個賽季黃蜂隊的首發陣容可能不會是NBA歷史上最強的，但以克努佩爾（Kon Knueppel）、米勒（Brandon Miller）為首的陣容會比上季差嗎？顯然不會。文章還提及潛在贏家，就是簽下詹姆斯的球隊。理由是，即使詹皇即將年滿42歲，他仍被視為聯盟前20的球員，假如有球隊能用中產階級特例簽下他，這將是一筆極具價值的簽約。