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連給阿根廷黃牌都有VAR介入？恩博洛假摔被抓包

為何裁判連給阿根廷黃牌都有VAR可以介入檢視？好奇如果經過檢視沒有犯規的話，裁判不能給阿根廷球權嗎？還是一定只能給瑞士那張黃牌？

▲阿根廷跟瑞士踢進延長賽，最終在下半場連續踢進2顆球擴大比分領先，終場以3：1晉級四強。（圖／路透／達志影像）

為何給牌VAR也能介入判決？真實新規定曝光：裁判慘背黑鍋

雖然不能介入裁判給牌，但是可以介入「裁判給錯紅黃牌對象」。

結果這才發現帕雷德斯根本沒有犯規，恩博洛自己在那邊跳水假摔直接被抓包，由於動作又太過明顯，裁判只能送他一張黃牌，加上恩博洛身上又有一張黃牌，「2黃轉1紅」黯然離場。

▲2026世界盃8強賽，瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）因VAR介入審視，最終被判定假摔，累積2張黃牌後被驅逐出場，也成為此役勝負分水嶺。（圖／美聯社／達志影像）

瑞士遭到淘汰「總教練不服氣」！砲轟VAR審查新制毀了比賽

原本只是極其稀鬆平常的對抗，根本不需要VAR大動作介入

雅金強調：「我不會責怪悲傷欲絕的恩博洛，這完全是裁判與制度的嚴重失誤。」

世界盃8強賽已經全部結束，衛冕軍阿根廷跟瑞士雙方戰進延長賽，最終阿根廷以3：1順利晉級4強，然而繼16強有VAR（影像輔助裁判）爭議後，阿根廷8強賽又出現VAR討論事件，比賽中裁判給了阿根廷球員帕雷德斯（Leandro Paredes）一張黃牌，但最後卻經過VAR檢視之後，裁判改判瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）吃下黃牌，形成2黃變1紅驅逐出場，導致瑞士人數弱勢下最終無緣四強。許多人好奇：「又不是進球為什麼VAR也可以介入？連給阿根廷黃牌都要看VAR到底是什麼狀況啦！」回顧該場賽事，當時阿根廷在比賽前半段都是1：0領先，但瑞士在第66分鐘攻門進球追平，眼看氣勢正旺，結果在第68分鐘瑞士進攻時，前鋒恩博洛倒地，裁判原本是先判給阿根廷帕雷德斯一張黃牌，後續VAR介入抓包是恩博洛假摔，改給恩博洛一張黃牌，由於恩博洛早前就有一張黃牌，變成2黃變1紅被驅逐出場，雖然瑞士憑藉10人對抗阿根廷11人熬進延長賽，但最終仍然守不住，終場3：1遭到阿根廷淘汰。有不少球迷感到非常困惑，然而要先搞懂這件事情前，首先觀眾也要先知道，「假摔」是會吞黃牌的，只是在過去，假設是A球員假摔騙了裁判，裁判給防守B球員黃牌，就會到此結束。但是本屆世界盃可有一項新規定，擴大了VAR的介入權限，當時裁判在遠處看到恩博洛倒地之後，誤判以為是阿根廷帕雷德斯犯規，因此給了他一張黃牌，但此時VAR室已經在場外默默檢視（Check）發現異狀，通報主裁判進行場邊螢幕審查（OFR），不少球迷都表示：、「笑死，真的假摔到很拙劣，直接被慢動作播放全世界，裁判黃牌給得漂亮。」不過對於VAR的審查新制，瑞士總教練雅金（Murat Yakin）感到非常不滿，他在賽後公開炮轟國際足總（FIFA）新推行的「錯誤身分判定（mistaken identity）」審查新制，，「這個規則令人極度受傷，我的球員們才是真正的英雄，我們配得上四強，卻被這個莫名其妙的決定給毀了。」原本瑞士在恩多耶（Dan Ndoye）進球扳平後氣勢正旺，但在恩博洛成為世界盃史上第4位因假摔遭紅牌罰下的球員後，戰局風雲變色。