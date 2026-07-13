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2026美加墨世界盃8強賽中，挪威以1：2不敵英格蘭無緣四強。然而賽後焦點卻因一起網路霸凌事件而失焦。挪威前鋒瑟洛特（Alexander Sorloth）因在比賽關鍵時刻未將球傳給處於大空檔的隊友哈蘭德（Erling Haaland），賽後不僅社群媒體遭到極端球迷洗版，甚至收到可怕的死亡威脅。對此，他的妻子蕾娜（Lena Selnes）親上火線發聲，呼籲外界停止惡意中傷。引發爭議的畫面出現在比賽上半場第44分鐘。當時挪威握有1：0領先，瑟洛特在進攻時，儘管中路的隊友哈蘭德處於無人盯防的絕佳空檔，但他最終選擇自己射門，結果遭到英格蘭後衛封堵。錯失擴大比分良機的挪威，在短短3分鐘後就被英格蘭扳平比分，最終慘遭逆轉淘汰。對於這個瞬間，效力於西甲馬德里競技的30歲前鋒瑟洛特坦言非常痛苦：「這真的很難受。那是個讓我希望能處理得更好的局面。我知道未來還會有機會，但在世界盃這個爭奪準決賽門票的最高舞台上發生這種事，理所當然會讓人感到極度煎熬。」「殺憤怒的球迷隨即湧入瑟洛特的Instagram留下大量惡毒評論，這股惡意甚至蔓延到了他的伴侶蕾娜身上。球迷留下諸如「拜託你去死，你這個白痴」、「告訴妳老公滾出挪威，然後去跳崖」、「我要殺了他」等激進的死亡威脅。面對失控的網路霸凌，蕾娜透過Instagram限時動態公開了這些中傷留言的截圖，並寫下沉痛的呼籲：「世界盃和足球能帶來許多歡樂，但同時也會衍生出許多仇恨。我原本不想理會這些，但看到這些留言，我必須大聲說出來。無論在什麼情況下，我希望每個人在寫下這些評論前，都能稍微停下來思考一下。」相較於部分極端球迷的失控，身處風暴中心的另一位主角哈蘭德則展現了極佳的運動家精神。他在賽後並未苛責隊友，反而大方讚賞了單場獨進2球的英格蘭摯友貝林漢姆（Jude Bellingham），稱讚他是「世界最棒的球員之一」，並認為外界有時對他的批評過於嚴苛。當被問及對擊敗他們的英格蘭有何看法時，25歲的哈蘭德笑著給予祝福：「當然，我希望英格蘭能奪冠，有何不可呢？我在曼城有許多隊友在英格蘭陣中。其實小時候，我擁有英格蘭國家隊球衣的時間甚至比挪威球衣還早，我一直很喜歡英格蘭這個國家和那件球衣。」