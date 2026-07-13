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經濟安全成為戰略節點

地處第一島鏈核心 台灣周邊軍事行動都會直接影響美日同盟

台日從經貿到戰略合作 並以美國作為連結

前立委、現哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁（Jason Hsu）近日表示，他上週和前日本國安官員北村滋（Shigeru Kitamura）對談內容提及，當前國際競爭不只在軍力，更在於誰能掌握先進半導體、關鍵礦物、海底電纜與能源運輸等戰略節點，因此經濟、科技與軍事安全已無法切割。同時，北村滋在對談中也強調，美國是台日合作不可或缺的一環，美日台應把共同價值轉化為實際嚇阻、韌性與經濟安全能力，共同維護自由穩定的印太秩序。許毓仁11日發文指出，他上週很榮幸邀請北村滋先生來到哈德遜研究所智庫對談，分享日本如何在快速變動的地緣政治環境中，轉型為更具戰略意志與行動能力的「戰略國家」，以及日本與台灣如何在印太地區更緊密合作。許毓仁表示，北村滋是日本當代國家安全體制轉型的關鍵推手之一，曾長期擔任內閣情報官，之後出任國家安全保障局長，並擔任安倍晉三的重要國安顧問。北村滋不僅參與塑造日本「自由開放的印太」（FOIP）戰略，更推動日本將經濟安全、關鍵科技、半導體及供應鏈韌性納入國家安全核心。根據許毓仁發文內容，北村滋在對談中指出，冷戰後「經濟相互依賴必然帶來和平」的假設已經動搖。供應鏈、能源、科技與基礎設施的依賴，都可能被轉化為政治壓力與經濟脅迫。今日國際競爭的關鍵，已不只在傳統軍力，而是誰能掌握先進半導體設備、關鍵晶片、重要礦物、海底電纜與能源運輸等「功能性咽喉點」。經濟、科技與軍事安全，已無法再被分開處理。2人對談也提到，台灣和日本同處第一島鏈核心位置，台灣海峽、東海與南海是相互連動的戰略空間。任何發生在台灣周邊的軍事升高、封鎖或灰色地帶行動，都可能直接影響日本西南諸島、海上航道、能源供應與美日同盟運作。許毓仁表示，北村先生特別強調，日本必須建立海上保安廳與自衛隊之間更無縫的協作機制，同時正視網路攻擊、資訊戰與關鍵基礎設施破壞所構成的「看不見的戰爭」。近年台灣持續面對軍機軍艦施壓、海警與民兵活動、海底電纜受損、網路攻擊與認知作戰，目的往往是在不正式開戰的情況下，逐步消耗政府治理能力、社會信心與盟友反應空間。最後，2人都指出，台日合作必須從傳統友好與經貿交流，提升為更具制度性與戰略性的夥伴關係。雙方可以深化半導體與人工智慧供應鏈合作，建立關鍵物資與能源儲備機制，加強海底電纜監測、維修與通訊備援，並就無人載具、網路防禦、海洋監控及灰色地帶情勢進行更密切的資訊分享。美國則是連結台灣與日本戰略合作不可或缺的一環。許毓仁說，北村先生最重要的提醒是：「有理念而沒有力量，最終可能流於空洞；有力量而沒有理念，也難以長久」，台灣、日本與美國共享自由、法治與開放秩序，更需要把共同價值轉化為具體能力與制度合作。台灣的安全、日本的安全與美國在印太的可信度，已經密不可分。唯有三方共同強化嚇阻、韌性與經濟安全，才能維持一個自由、穩定的印太地區。