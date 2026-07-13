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倖存主唱還原驚魂瞬間 「爆炸後整間店陷入黑暗」

▲一名樂團男歌手悲痛證實，同為歌手的女友在這個火警中罹難。（圖／翻攝自泰國日報）

消防初判：濃煙才是致命關鍵 死者多倒臥廁所附近

泰國首都曼谷拉拋路（Lat Phrao）一間啤酒餐廳12日深夜發生重大火警，目前已知造成至少27人死亡、多人受傷。隨著調查持續進行，消防單位指出，近九成死傷並非遭火焰燒傷，而是因吸入大量濃煙窒息；一名倖存樂團主唱也還原驚魂時刻，表示火勢與濃煙幾乎在瞬間吞噬整間餐廳，讓人根本來不及逃生，自己更因視線全失，無法救出同為歌手的女友。根據曼谷郵報、泰國日報等媒體報導，火災發生於12日深夜11時57分，地點為曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路的知名啤酒餐廳「Rong Beer Na Lat Phrao」。事發時店內正在營業，並安排樂團現場演出，不料突如其來的大火造成重大傷亡。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）稍早視察火災現場時表示：「我們已尋獲27具遺體，其他人正被送到醫院。」據悉，27具遺體中分別為9男18女。泰國公共電視台稍早指出，截至目前已至少30人死。一名在店內駐唱、幸運生還的男歌手回憶，火災發生前，舞台鍵盤手上方配電開關附近突然冒出濃煙，空氣中瀰漫燒焦氣味，鍵盤手立刻提醒大家趕快逃生。不久後，餐廳瞬間停電，大量濃煙迅速灌入室內。他表示，自己當時站在舞台旁，女友同樣擔任駐唱歌手，位置則在店內中央。就在他摸黑朝出口奔跑時，突然發生爆炸，整個人被震飛，後頸與手臂遭火焰灼傷，同行鼓手則因未能及時逃出而遭嚴重燒傷。他表示：「一爆炸後，到處都有人倒在地上哭喊救命，現場非常熱。」男歌手說，從舞台到出口其實只有約5公尺距離，但停電後一片漆黑，只能摸索著尋找出口，偏偏就在那一刻又發生爆炸，一切都來得太快。男歌手透露，他所屬樂團共有11名成員，長期在該餐廳駐唱，事發後約5至6人傷勢較輕，2人仍在醫院治療，另有2名團員不幸罹難。他也提到，餐廳過去就經常出現電壓不穩、跳電情況，但店家對火源管理十分嚴格，不僅禁止在店內點火，就連慶生也不允許點蠟燭，顧客及員工不得攜帶打火機。因此，火災發生初期，他原本以為只是平常的跳電，直到聞到燒焦味才驚覺情況不對。他哽咽表示，「當時我本來想回去找女友，但整間店黑到什麼都看不見，濃煙也嗆得眼睛、鼻子都睜不開，最後還是沒能救到她。」消防單位初步調查指出，多數死者並非直接遭火焰燒死，而是吸入濃煙後失去意識，最終窒息身亡。佛拉卡隆區（Phra Khanong）消防局主任恰克里特（Chakkrit）表示，火災燃燒時產生大量濃煙，而餐廳屬於相對密閉的空間，煙霧迅速充滿室內，使受困民眾難以辨識逃生方向。消防人員在火場內發現，多數罹難者集中倒臥在廁所附近，研判不少人為躲避火勢而逃往建築物後方，卻因濃煙迅速聚集而失去逃生機會。恰克里特指出，依現場狀況判斷，約九成死傷與吸入濃煙有關；至於部分重度燒傷患者，則可能是在逃生過程中穿越火場時遭火焰灼傷。目前泰國警方及消防單位仍持續調查火災確切起因、建築消防設備是否符合規定，以及餐廳逃生設施是否存在疏失，以釐清事故責任。