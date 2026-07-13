任天堂經典神作《瑪利歐賽車》系列深受全球玩家喜愛，如今竟有神人將這款遊戲搬上影音平台 YouTube，海外創作者巧妙運用網路技術，打造出免下載、點開即玩的網頁互動版瑪利歐賽車，玩家只需透過瀏覽器開啟特定影片，就能直接在經典的彩虹之路賽道上狂飆。
這支討論度極高的影片是由創作者頻道 Atlas Arcade 與 Animated Subtitles 共同推出，他們結合 HTML 與 Python 技術，並利用 YouTube 的 VR 影片格式、360度全景功能，成功將普通的播放介面轉化為互動遊戲，玩家在起跑前需先透過鍵盤 W 與 S 鍵調整畫面視角，接著就能利用 A 與 D 鍵控制左右移動，或透過滑鼠拖曳操控賽車方向。
除了基礎的賽車操作，這部影片最讓人驚豔的莫過於神還原的角色選擇系統，創作者巧妙利用 YouTube 的字幕功能，玩家只要開啟字幕並切換不同國家的語言設定，就能在畫面上自由切換喜愛的角色。目前共提供「瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧、耀西、瓦利歐、庫巴」等7位經典人物，不過遊玩時切記勿開啟自動翻譯功能，以免造成像素人物破碎。
影片中也重現了系列招牌的道具系統，玩家在賽道上會遇到噴墨魚干擾，或是與龜殼擦身而過。若想追求更刺激的快感，玩家還能透過 YouTube 內建的影片播放速度功能來調整難度。只要將影片速度調快至一點五倍或兩倍，就能模擬出不同等級的車速，讓操作節奏瞬間飆高，極度考驗玩家的反射神經，堪稱地獄級難度。
這種跳脫傳統框架的創新玩法不僅深受大眾喜愛，更意外釣出 YouTube 拉丁語系官方帳號親自現身留言，笑稱現在可以直接在平台上舉辦挑戰賽了。許多網友紛紛讚嘆這項創意絕對給滿分，表示從沒想過有一天能直接在影片裡飆車。也有不少老玩家感動地說，這種網頁免安裝的互動模式，讓人瞬間回憶起以前在電腦課偷玩 Flash 小遊戲的美好時光。
儘管這部互動影片帶來了滿滿驚喜，甚至被網友譽為史上最具創意的 YouTube 作品，但仍有許多玩家對其存續感到擔憂，由於任天堂向來對旗下智慧財產權的保護態度十分強硬，更被外界戲稱為東半球最強法務，因此不少網友預測這款非官方創作恐怕很快就會收到版權警告而被迫下架。
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影片中也重現了系列招牌的道具系統，玩家在賽道上會遇到噴墨魚干擾，或是與龜殼擦身而過。若想追求更刺激的快感，玩家還能透過 YouTube 內建的影片播放速度功能來調整難度。只要將影片速度調快至一點五倍或兩倍，就能模擬出不同等級的車速，讓操作節奏瞬間飆高，極度考驗玩家的反射神經，堪稱地獄級難度。
儘管這部互動影片帶來了滿滿驚喜，甚至被網友譽為史上最具創意的 YouTube 作品，但仍有許多玩家對其存續感到擔憂，由於任天堂向來對旗下智慧財產權的保護態度十分強硬，更被外界戲稱為東半球最強法務，因此不少網友預測這款非官方創作恐怕很快就會收到版權警告而被迫下架。