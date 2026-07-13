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談國政已成常態 鄭照新：第二大城無法與中央切割

台中市長盧秀燕近來利用假日積極投入全台輔選，也一改過去7年「上班時間不談政治」的作風，開始頻頻針對國政、兩岸及國際議題發表看法，外界解讀是為2028布局。台中市副市長鄭照新今（13）日接受廣播節目專訪時表示，台中身為全國第二大直轄市，「市政跟國政根本分不開」，許多議題都與市民生活及城市發展息息相關。鄭照新今天上午接受中廣《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪，宣傳台中鍋烤節。節目中談及盧秀燕近來積極投入全台輔選，被問到是否代表她競逐2028已有強烈決心時，鄭照新表示，盧秀燕日前提出「有6才有8，國民黨才會一路發」，已成為黨內共同努力的方向，因此包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及盧秀燕等藍營縣市首長，週末全力投入輔選，平日則持續專注市政、善盡職責。主持人王淺秋進一步指出，盧秀燕過去鮮少在上班時間回應政治議題，如今不僅會評論中央政策，也積極參與國際事務，包括規劃再次訪美、與AIT共同舉辦無人機論壇，並持續針對兩岸及國際局勢發表看法，與過去相比已有明顯轉變。鄭照新回應「這實在是沒有辦法」，他以日前舉辦的無人機論壇為例，指出台中身為全國第二大直轄市，「市政跟國政根本分不開」，城市產業發展與國家整體政策方向高度連結，許多中央政策都會直接影響地方發展。鄭照新表示，目前台中市人口已突破287萬人，每年約增加近1萬人，其中多數來自雙北、高雄、彰化、南投等縣市移居人口，甚至超過自然出生人口。台中作為全台重要的移居城市，市府在施政過程中接收到許多來自全國各地居民的意見與經驗，因此「關心市政跟關心國政，其實是同一件事情」，城市發展與國家政策方向本就休戚與共，也因此盧秀燕近年持續關注國政、國際及兩岸議題，與推動市政並不存在衝突，而是相互連結、彼此呼應。