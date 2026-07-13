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何時動用探測器？拒絕配合或行為異常才啟用

日前台大申請入學二階時，有學生在醫牙筆試時使用AI眼鏡作弊，該科零分計算。本次分科測驗首度導入電子及金屬探測，大考中心主任張新仁指出，事務人員「必要時」得進行電子及金屬探測相關的措施，查驗是否有攜帶違反試場規則的電子裝置，包含手機、智慧型眼鏡、智慧型手錶、手環、耳機等。張新仁強調，並非每一位考生進入考場都會使用金屬探測器來做掃描。例如考試鈴響後、考生入場發現有攜帶入座或是使用上述裝備，當監試人員發現後，請考生交出，考生也配合交出，就不需要使用。反之，若考生不配合、拒絕查驗，或是發現行為異常、疑似使用時就會使用金屬探測器。依據違規處理辦法，試務、監試或試務人員得對可能擾亂試場秩序、妨礙考試公平之情事，進行即時必要之處置。考生應予充分配合，否則依其情節輕重提報議處。張新仁指出，使用探測器確認後，會根據考生情節輕重會提報到考委會，依據不同情況的議處。至於是否會有隱私權疑慮，她強調，維護考試的公平性是最重要的，處理時也不會干擾到其他考生的活動進行，會等到考完後再帶去試務辦公室查驗。今年每個分科測驗考區都有配置金屬探測器，張新仁說，此措施為首度實施，希望不要用到，也呼籲考生要把電子裝置關機放在臨時置物區。