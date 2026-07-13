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日本大分縣佐伯市13日上午驚傳隨機傷人案！當地時間上午9時47分許，一名男子在連鎖影音出租店「TSUTAYA佐伯店」停車場持刀行兇，短時間內接連砍傷4名男女，事發過程駭人，所幸傷者送醫後皆無生命危險。根據《大分放送》報導，這起隨機砍人事件造成4人受傷，年齡層橫跨老中青三代：80多歲老翁傷勢中等、60多歲男子傷勢較重、50多歲男性與10多歲少女則是輕傷。4人送醫後經檢查確認皆無生命危險，但事發當下場面一度相當混亂。店家人員透露，案發時有3名被砍傷的被害人第一時間逃進店內尋求庇護。警方獲報後迅速趕抵現場，將涉案的44歲男子野下博司當場逮捕，初步依違反《槍刀法》嫌疑究辦。警方目前仍在調查野下博司行兇的確切動機，案件詳細經過與犯案原因尚待進一步偵訊釐清。這起發生在人潮往來頻繁的租片店停車場的隨機砍人事件，也讓當地居民對治安狀況感到不安，後續調查結果值得持續關注。