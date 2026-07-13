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▲2026陽光棒球夏令營登場(圖／主辨單位提供2026.7.13)

邁入第22年、由教育部政務次長張廖萬堅創辦的「陽光棒球夏令營」今(13) 日盛大開幕。主辦單位特別邀請中信兄弟明星球員許基宏與曾頌恩擔任神秘嘉賓，與立委何欣純、陽光城市發展協會理事長李文烈共同揮棒開球。為期4天的營隊吸引近百位學員共襄盛舉，兩位現役職棒球星的現身更掀起全場高潮，為中台灣的基層棒球扎根活動揭開熱血序幕。張廖萬堅在開幕式中表示，該夏令營自他擔任地方議員時期開辦至今，歷經立委到教育部次長任期，一晃眼已走過廿多個年頭。他特別感謝各界好友的熱心贊助與家長們的長期支持，讓營隊每逢報名皆呈現「秒殺」盛況。張廖萬堅說，許多孩子一參加就是好幾年，甚至在閉幕時就開始詢問明年的營隊。孩子們眼中那份純粹與期盼，是我數十年來持續支持三級棒球與堅持舉辦營隊的核心動力。他同時向中職會長蔡其昌的居中協調致謝，讓職棒球星能親臨基層，為孩子們點亮棒球夢想。立法委員何欣純則大力肯定這場跨越廿年的體育扎根行動。她指出，棒球不僅是強身健體的運動，更是培養下一代紀律、團隊合作、抗壓性與不放棄精神的重要教育。何欣純允諾，未來將持續在中央爭取更多資源投入校園及基層運動發展，確保不同背景的孩子都有平等的機會踏上球場，享受運動帶來的純粹快樂。受邀球星許基宏與曾頌恩在指導期間，也無私地與小學員分享職棒球場上的實戰經驗。他們鼓勵現場的小球員，在營隊期間要好好享受打棒球的樂趣，從中學習團隊互助的態度，為自己的童年留下一抹珍貴的球場回憶。陽光城市發展協會理事長李文烈指出，營隊今年維持一貫的公益傳統，特別保留部分名額供弱勢學童免費參加。本次營隊依年齡分為「樂樂組（準小一至小三）」與「正式組（小四至準國一）」，並別具傳承意義地邀請由張廖萬堅於1999年募款催生的西苑高中棒球隊隊員擔任小教練，手把手引導學員體驗投接球、揮棒與跑壘，讓孩子在揮汗奔跑中爭取團體榮譽。今開幕式現場包含棒委會副主委李永隆、市議員林祈烽、黃守達、林德宇、曾威、西苑高中校長劉洲溶以及各界贊助單位均親臨現場，共同為中台灣的基層棒球發展見證歷史性的一刻。