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特別題目解析：摩爾蝴蝶、油滴實驗、無人機

整體難度偏高：素養導向、無法套公式、鑑別度強

▲分科測驗物理科台北高中教師群，左至右分別為建國高中賴奕帆、松山高中老師蔡皓偉、建國高中陳泓志。（圖／記者李青縈攝）

分科測驗今（13）日登場，第一科考物理，台北市高中物理教師群分析，今年考試各冊分佈較不均衡，三年級下學期內容多，加上計算量大，有八成題目需要計算，數字比以往更難算，考生作答上恐怕比較困難，為近五年最難，預估學生恐怕無法在時間內寫完。松山高中老師蔡皓偉點名本次特別題目為，題組24-26題為摩爾福蝶，題目出題漂亮，用到干涉觀看蝴蝶翅膀的建設干涉圖樣，用波程差的可解題。其餘第18-20題、21-23題為實驗題，18-20題為自由落體實驗，21-23題為電路學實驗，第2與3題是力學一，有嘗試減少計算量，第6題電池內電阻，第7題變壓器，第8題為電磁感應判斷，第9題很漂亮的油滴實驗。多選第12題為汽笛喇叭，第13題為無人機，第16題是電子雙狹縫干涉，第17題是緲子氫原子模型。高中物理教師群指出，今年是新課綱的第五年，試題內容符合課綱要求，有兩大題組為課綱實驗，難度較去年偏高，對應試學生極有挑戰性，基本題適當，但計算量快八成，對多數同學在計算上會感到痛苦不易取得高分，鑑別度偏高。教師群指出，今年物理試題難度偏難，文字敘述字量合理，計算量偏多，符合新課綱探究與實作的素養目標與課程標準，情境多文字閱讀需仔細，題型計算層級較往年較多，整體試卷難度偏難，選擇題相當水準，計算實驗題的計算難度偏高。另外，各單元的配分分佈略不均勻，未考動量守恆、碰撞、聲學與幾何光學。本次的基本題型適當，大多數題均極具思考性，無法套用公式就輕易得分，能鑑別考生圖形判斷與理解能力。此次題型普遍具思考性，但解題觀念大致來自課本內容，未悖離課程標準，學生要能理解物理概念並融會貫通，需有一定程度的計算能力，能取得高分。