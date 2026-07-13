我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委沈富雄近日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，針對2028年總統大選藍營布局提出預測。他直言，若國民黨2028年不是由台北市長蔣萬安披掛上陣，其他潛在人選恐怕都難以擊敗尋求連任的總統賴清德；若蔣萬安參戰2032年總統大選，對手恐將會是綠營「大阿哥」，也就是現任高雄市長陳其邁。沈富雄分析，國民黨內普遍認為蔣萬安不會提前投入2028總統選戰，而是傾向完成台北市長任期，把目標放在2032年。他指出，蔣萬安個性向來謹慎保守，身邊幕僚也不樂見他重演過去藍營政治人物帶職參選的爭議，因此短期內挑戰總統大位的可能性並不高。訪談中，黃暐瀚也進一步詢問，若蔣萬安確定缺席2028，國民黨是否可能改由台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、前黨主席朱立倫，或現任黨主席鄭麗文等人出馬？沈富雄毫不保留地表示，這些人選都難以勝選，若蔣萬安沒有參選，賴清德幾乎可望順利連任。至於2032年的政局，沈富雄則認為，蔣萬安屆時若投入總統大選，最有可能面對的對手將會是陳其邁。他分析，陳其邁不太可能提前挑戰賴清德，而是會等待2032年接棒，屆時將成為民進黨角逐總統大位的主要人選，也是綠營的「大阿哥」。