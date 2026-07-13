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▲韓股重挫觸發熔斷、SK海力士暴跌逾6%（圖／路透社／達志影像）

亞股週一（13日）開盤走勢劇烈震盪！受美軍再度對伊朗發動新一輪打擊、中東地緣政治風險急遽升溫影響，加上美國商務部長盧特尼克稍早證實已與南韓晶片雙雄三星電子、SK海力士展開磋商，明確表態盼兩家企業赴美設廠強化供應鏈韌性，消息一出立刻重擊投資人信心，南韓與日本股市雙雙陷入劇烈拉鋸戰。南韓綜合指數週一開盤即走弱，一度下跌逾60點，隨後在三星電子與SK海力士股價走揚帶動下，指數一度翻紅上揚；然而好景不常，隨著兩大權值股遭遇沉重賣壓、股價雙雙翻黑，指數也跟著急速殺低，盤中一度重挫逾6%，二度觸發熔斷機制，寫下本月以來又一次驚魂時刻。其中SK海力士賣壓最為慘烈，最深曾摜破10%，三星電子也一度跌逾6%，不過隨盤勢推進，跌幅稍有收斂。日本股市同樣不平靜，日經225指數開盤小跌，一度受買盤進場帶動翻紅上漲逾500點，卻在鎧俠、村田製作所等電子權值股拖累下急轉直下，早盤一度重挫逾1300點，跌幅逼近2%，走勢與韓股如出一轍，凸顯這波賣壓主要集中在AI晶片供應鏈相關類股。值得留意的是，韓股近期體質相對脆弱，今年以來已累計觸發6次全市場交易暫停機制，佔2000年以來歷史總次數的一半。主因是三星與SK海力士兩大權值股加計槓桿型ETF後，成交集中度一度飆破八成，使得任何風吹草動都容易被槓桿資金迅速放大成劇烈波動，這也是美伊衝突消息一出、韓股立刻應聲重挫熔斷的關鍵結構性因素。隨著美伊軍事衝突持續延燒、美方對南韓晶片大廠赴美設廠的施壓力道加大，市場對AI供應鏈重組與地緣政治風險的雙重焦慮短期內恐難消散，亞股後續能否止穩，仍有待美伊局勢與晶片股基本面雙重指標進一步觀察。